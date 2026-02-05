'Как выгребать?' Мама пятиклассника пожаловалась на школьную нагрузку и спровоцировала дискуссию в сети

Мама украинского пятиклассника Юлия Мацех пожаловалась на школьное давление. В частности, она рассказала, что после уроков, которые заканчиваются в 15 часов, ребенок посещает дополнительные занятия и часто возвращается домой в восемь вечера.

Видео дня

После этого нужно еще делать домашние задания, учить правила и новые слова по иностранному языку, пересказывать текст и решать задачи. По ее словам, ребенок после такого насыщенного дня с уроками и дополнительными занятиями не может вечером сосредоточиться и усваивать знания. В заметке в Threads Мацех отметила, что это приводит к нервам и крикам.

"Объясните мне кто-то, как с этой школьной нагрузкой выгребать? 5 класс. У сына уроки закончились сегодня в 15 часов, в 16:00 мы уже должны были быть в художественной школе в другой части города, в 18:00 на плавании. Домой вернулись все безумно уставшие в 20:00, а из домашнего на завтра (!): украинский язык (длинное упражнение + правила), математика (несколько задач), французский язык (пересказывать текст + выучить новые слова к новой теме). Ни я, ни сын уже вообще не в состоянии думать, а тем более запоминать. Нервы, крики", – написала Мацех.

В комментариях под постом украинцев удивило такое сообщение мамы школьника. В частности, они указывали на то, что женщина сама в один день поставила ребенку несколько дополнительных занятий. Кроме того, это не школьная нагрузка, а внешкольные мероприятия, поэтому в этом виновато не учебное заведение. Упрекали ее и за то, что она выбирает кружки, на проезд к которым нужно тратить

"Зачем вам плавание и музшкола в таком количестве? Это для развития или вы хотите музыканта-пловца воспитать? Сделайте кружки для здоровья раз в неделю на выходных. И все будет намного проще. Нет смысла убивать себя и ребенка, тем, что не будет иметь смысла. Если кружки для дальнейшей процессии, сконцентрируйтесь на чем-то одном".

"А школьная нагрузка здесь при чем? Вы его вымотали внешкольным. Если бы он пришел домой в 15, сделал домашку и отдохнул, криков и нервов не было бы. Вы выбрали ему занятия, еще и на разных концах города, еще и устроили ему фактически 12-часовой "рабочий день" и надеетесь, что после этого он будет делать домашку? Не будет. У меня было такое же детство, если что. Школа+спорт+музыкалка. И все это ненавидела, хотела просто иметь свободное время на себя".

В то же время некоторые все же сетовали и на школу. Ведь для чего задавать такое количество домашнего задания. После занятий детям лучше заниматься тем, что им нравится, а не учить уроки до ночи.

"А почему никто не удивляется что в школе такая нагрузка? То есть бассейн это плохо, художка видимо вообще ерунда, мама – зверь, что водит. А вот школа с уроками до ночи – то класс. До сих пор не понимаю, зачем те ДЗ дают в таком количестве".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинка предложила начинать обучение в школе в 09:00 и нарвалась на хейт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!