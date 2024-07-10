Как высота потолков в здании влияет на результаты экзаменов для студентов. Неожиданные результаты исследования

В экзаменационных аудиториях с высокими потолками результаты студентов на экзаменах были ниже по сравнению с теми, кто сдавал их в комнатах со "стандартной" высотой. Такие выводы показали исследования, в которых были учтены другие факторы, которые могли потенциально повлиять на баллы. В частности, возраст, пол, время года, предмет и опыт.

В мониторинге были проанализированы результаты 15 400 студентов в течение восьми лет, сообщает Sciencealert. Исследователи отмечают, что большие комнаты с высокими потолками могут оказывать влияние на задействованные во время экзамена механизмы мозга.

Они объясняют, что пребывание в большом пространстве, вроде спортзала, и сосредоточение на важном задании может привести к более низкой производительности студентов. По словам исследователей, нужно предоставлять всем соискателям образования возможности для достижения успеха.

"Очень важно осознавать потенциальное влияние физической среды на успешность учащихся и вносить необходимые изменения, чтобы гарантировать, что все учащиеся имеют равные возможности для достижения успеха", – говорят ученые.

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