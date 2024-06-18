Женщины в Европе образованнее мужчин, а взрослые стали чаще учиться. Результаты исследования

В 35 европейских странах женщины в возрасте 25-34 лет имели высшее образование чаще, чем мужчины. Кроме того, значительно растет количество выпускников, оканчивающих университеты в возрасте 25–74 года. С 2004-го по 2022 год их доля возросла с 19,1% до 31,8%.

В частности, в 2022 году в среднем количество женщин с высшим образованием составило 47,6%, а мужчин – 36,5%. Об этом говорится в результатах исследования, опубликованного Euronews.

Наиболее высоким показатель наличия высшего образования у женщин был в странах Северной Европы и Балтии. Наибольший разрыв с мужчинами зафиксирован в Исландии – 25,4%, Словении –23,8% и Словакии – 22,8%. В Турции, Швейцарии и Германии он был наименьшим – 1,3%, 3,6% и 4,6% соответственно.

Напомним, почти треть людей в возрасте 25-74 лет в Европейском Союзе (ЕС) имеют высшее образование. Самые образованные граждане проживают в странах Северной Европы. В частности, в Ирландии таких 49,8%, в Люксембурге – 49,5%, Швеции – 46%. Замыкают пятерку лидеров Норвегия и Кипр – 45,1% и 44,9% соответственно. Среди латвийского населения 44% получили высшее образование. В странах Великой четверки ЕС (Великобритания, Франция, Италия и Германия) в Великобритании 43,5% населения в возрасте 25-74 лет имели высшее образование, что превышало показатели других участников этой группы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как высшее образование влияет на продолжительность жизни.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!