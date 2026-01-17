'Как я вас понимаю...' Фото украинского репетитора в пуховике и варежках на уроке стало вирусным

В сети стало вирусным фото украинского репетитора во время онлайн-занятия. Преподавательница поделилась снимком, где она сидит в пуховике и перчатках за ноутбуком.

Видео дня

Пост в социальной сети Threads, который собрал более 5 тысяч лайков, репетитор украинского языка и литературы подписала "Дети, урок будет". В комментариях откликнулись другие преподаватели, которые выложили свои подобные фотографии.

"Как я вас понимаю", – написала ей в комментариях коллега и показала, как она одета во время уроков.

Другие пользователи в комментариях пишут, что в восторге от украинских учителей, которые несмотря на все сложные условия со светом и отоплением в стране, находят силы и возможность учить детей.

"Наши учителя непревзойденные", "Вы – герой", "Спасибо за вашу работу", – пишут ей.

Также автор сообщения присоединилась к популярному флешмобу и вспомнила свой 2016 год. Тогда она мечтала переехать из Сум в Киев. А сегодня наматывает поверх обуви пакеты, чтобы подольше сохранить тепло.

"Зато в Киеве", – подписала она фотографию со своими ногами.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в сети разгорелась дискуссия из-за советов родителям будущих первоклашек. Преподавательница говорит, что детей надо готовить к быстрому переодеванию на физкультуру.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!