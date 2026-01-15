Как за 10 минут переодеться на физкультуру? В сети разгорелась дискуссия из-за советов родителям будущих первоклашек

В сети вспыхнула дискуссия на тему переодевания учеников начальной школы на урок физической культуры. Стандартный перерыв между уроками длится в среднем 10 минут. За это время ребенок должен успеть подготовиться к уроку.

В видео на странице "Подготовка к школе" в социальной сети TikTok, учительница советует готовить к этому вызову детей заранее. По ее словам, на умение детей быстро переодеваться важно обращать внимание так же как и на другие этапы подготовки к школе.

"В школе дают 10 минут, чтобы переодеться на физкультуру. А вы пробовали будущего первоклассника сменить одежду один на другой за это время?", – спрашивает в своем обращении к родителям автор. Она добавляет, что это умение присутствует не у многих учеников начальной школы, поэтому учителям приходится идти на хитрость и уменьшать предыдущий урок и сам урок физкультуры, чтобы дети успевали переодеться без стресса.

В комментариях отмечают, что уроки в первом классе сокращены, и длятся 35 минут, поэтому, по мнению пользовательницы, время не крадется. Другая пользовательница делится опытом школ Англии, и рассказывает, что там дети в дни, когда есть физическая культура, сразу приходят в школу в спортивной одежде.

А одна из пользовательниц поделилась собственным опытом, как ее учили быстро переодеваться. По ее словам, можно это делать в виде игры: разложить одежду по виду и переодеться, потом наоборот. И так повторять иногда по 2-3 раза за вознаграждение, будто конкурс, достичь рекорда скорости, придумать и выдавать ребенку медаль.

