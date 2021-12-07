Как ЮНИСЕФ в 2022 году поможет с питанием в украинских школах – рассказала Елена Зеленская

У Украины большие ожидания от дальнейшего сотрудничества с ЮНИСЕФ. Уже скоро будет представлен концепт кампании здорового питания детей и развития здоровых пищевых привычек.

Реализовывать кампанию начнут еще до Нового года. Об этом Елена Зеленская рассказала в своей речи на открытии всеукраинского форума "Украина 30. Саммит. Дети", сообщает пресс-служба первой леди.

Первая леди Елена Зеленская приняла участие в открытии всеукраинского форума "Украина 30. Саммит. Дети" – это часть серии мероприятий, посвященных 75-летию Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

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В приветственной речи Елена Зеленская отметила историческую роль ЮНИСЕФ как одного из учреждений, заложивших основы современного мира и изменивших отношение к детям как личностям с неоспоримыми правами.

"Позаботиться отдельно о детях – для нашего времени это обычная практика. Но для строгого послевоенного времени это было действительно новое мышление. Начало новой истории. Благодаря, в частности, ЮНИСЕФ мы сейчас ценим детей, относимся к ним как к личностям с их неоспоримыми правами", – отметила первую леди.

Она подчеркнула, что гордится сотрудничеством с офисом ЮНИСЕФ в Украине. И напомнила, что с Детским фондом ООН Украина подписала два меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве – в 2020 и 2021 году.

Основные пункты меморандумов касаются:

улучшения качества питания в образовательных учреждениях Украины;

распространения здорового образа жизни среди детей и молодежи;

повышения осведомленности о здоровом питании среди родителей и педагогов.

Как рассказала Елена Зеленская, у Украины большие ожидания от дальнейшего сотрудничества с ЮНИСЕФ.

"В скором времени будет представлен концепт кампании здорового питания и развития здоровых пищевых привычек. А перед Новым годом мы совместно с ЮНИСЕФ начнем реализацию этой кампании, которая продлится в 2022-м", – анонсировала первая леди.

Кроме того, по словам Елены Зеленской, в декабре также запустят веб-портал реформы школьного питания. В следующем году его продолжат развивать и наполнять.

Первая леди также назвала другие направления сотрудничества с ЮНИСЕФ, в частности, это:

обеспечение равных прав и возможностей для девочек и мальчиков;

создание безбарьерной среды для всех детей и семей с детьми

ЮНИСЕФ был основан 11 декабря 1946 года, чтобы помогать детям, пострадавшим во время Второй мировой войны. С 1953 года фонд действует на постоянной основе и сотрудничает с правительствами, научными учреждениями, бизнесом, общественными организациями, больницами и учебными заведениями более 190 стран мира. Сотрудники ЮНИСЕФ рассказывают о проблемах детей, предлагают проверенные и эффективные решения, стимулируют изменения в законодательство.

Реформу школьного питания начала первая леди Елена Зеленская, меню разработал шеф-повар Евгений Клопотенко. Обновленное меню для столовых представили в мае 2021 года, оно рассчитано на 4 недели и включает 160 блюд.

А в конце октября Минздрав обнародовал технологические карты этого меню. Карты получили все необходимые экспертизы – это означает, что любая школа Украины может скачивать документ и кормить детей новыми блюдами. Новые нормы питания в школах и детских заведениях оздоровления и отдыха станут обязательными с 2022 года. Пока их постепенно внедряют в некоторых заведениях.

Будет запрещено кормить учащихся в школах, в частности:

мясными и рыбными продуктами промышленного и кулинарного производства, грибами;

непастеризованным молоком и молочными продуктами, изготовленными из непастеризованного молока;

непастеризованными соками, газированными напитками и кофе;

продукты (особенно чипсы, сухарики) с содержанием соли свыше 0,12 г на 100 г готового продукта или с содержанием сахара более 10 г на 100 г;

кондитерскими изделиями, мороженым.

Как раньше сообщал OBOZREVATEL :

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Отец ученика школы №1 в городе Виноградов Закарпатской области возмутился питанием в столовой. Мужчина назвал еду, которую в школе готовят для детей, "баландой". Пользователи сети, увидевшие фото блюд, согласились с ним.