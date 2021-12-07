Как ЮНИСЕФ в 2022 году поможет с питанием в украинских школах – рассказала Елена Зеленская
У Украины большие ожидания от дальнейшего сотрудничества с ЮНИСЕФ. Уже скоро будет представлен концепт кампании здорового питания детей и развития здоровых пищевых привычек.
Реализовывать кампанию начнут еще до Нового года. Об этом Елена Зеленская рассказала в своей речи на открытии всеукраинского форума "Украина 30. Саммит. Дети", сообщает пресс-служба первой леди.
Первая леди Елена Зеленская приняла участие в открытии всеукраинского форума "Украина 30. Саммит. Дети" – это часть серии мероприятий, посвященных 75-летию Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
В приветственной речи Елена Зеленская отметила историческую роль ЮНИСЕФ как одного из учреждений, заложивших основы современного мира и изменивших отношение к детям как личностям с неоспоримыми правами.
"Позаботиться отдельно о детях – для нашего времени это обычная практика. Но для строгого послевоенного времени это было действительно новое мышление. Начало новой истории. Благодаря, в частности, ЮНИСЕФ мы сейчас ценим детей, относимся к ним как к личностям с их неоспоримыми правами", – отметила первую леди.
Она подчеркнула, что гордится сотрудничеством с офисом ЮНИСЕФ в Украине. И напомнила, что с Детским фондом ООН Украина подписала два меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве – в 2020 и 2021 году.
Основные пункты меморандумов касаются:
улучшения качества питания в образовательных учреждениях Украины;
распространения здорового образа жизни среди детей и молодежи;
повышения осведомленности о здоровом питании среди родителей и педагогов.
Как рассказала Елена Зеленская, у Украины большие ожидания от дальнейшего сотрудничества с ЮНИСЕФ.
"В скором времени будет представлен концепт кампании здорового питания и развития здоровых пищевых привычек. А перед Новым годом мы совместно с ЮНИСЕФ начнем реализацию этой кампании, которая продлится в 2022-м", – анонсировала первая леди.
Кроме того, по словам Елены Зеленской, в декабре также запустят веб-портал реформы школьного питания. В следующем году его продолжат развивать и наполнять.
Первая леди также назвала другие направления сотрудничества с ЮНИСЕФ, в частности, это:
обеспечение равных прав и возможностей для девочек и мальчиков;
создание безбарьерной среды для всех детей и семей с детьми
ЮНИСЕФ был основан 11 декабря 1946 года, чтобы помогать детям, пострадавшим во время Второй мировой войны. С 1953 года фонд действует на постоянной основе и сотрудничает с правительствами, научными учреждениями, бизнесом, общественными организациями, больницами и учебными заведениями более 190 стран мира. Сотрудники ЮНИСЕФ рассказывают о проблемах детей, предлагают проверенные и эффективные решения, стимулируют изменения в законодательство.Реформа школьного питания
Реформу школьного питания начала первая леди Елена Зеленская, меню разработал шеф-повар Евгений Клопотенко. Обновленное меню для столовых представили в мае 2021 года, оно рассчитано на 4 недели и включает 160 блюд.
А в конце октября Минздрав обнародовал технологические карты этого меню. Карты получили все необходимые экспертизы – это означает, что любая школа Украины может скачивать документ и кормить детей новыми блюдами. Новые нормы питания в школах и детских заведениях оздоровления и отдыха станут обязательными с 2022 года. Пока их постепенно внедряют в некоторых заведениях.
Будет запрещено кормить учащихся в школах, в частности:
мясными и рыбными продуктами промышленного и кулинарного производства, грибами;
непастеризованным молоком и молочными продуктами, изготовленными из непастеризованного молока;
непастеризованными соками, газированными напитками и кофе;
продукты (особенно чипсы, сухарики) с содержанием соли свыше 0,12 г на 100 г готового продукта или с содержанием сахара более 10 г на 100 г;
кондитерскими изделиями, мороженым.
Как раньше сообщал OBOZREVATEL:
Столовую школы в селе Покровское под Кропивницким сразу после проверки закрыли из-за серьезных нарушений. В пищеблоке обнаружили экскременты мышей, банки с краской, бутылки с жидкостью неизвестного происхождения, яд для грызунов. А замороженное мясо работники хранили при температуре +30.
Отец ученика школы №1 в городе Виноградов Закарпатской области возмутился питанием в столовой. Мужчина назвал еду, которую в школе готовят для детей, "баландой". Пользователи сети, увидевшие фото блюд, согласились с ним.
На реформу системы школьного питания в 2022 году правительство выделит 1,5 млрд. грн. Это будут целевые деньги, предусмотренные на модернизацию пищеблоков. Об этом на четвертом региональном форуме "Реформа системы школьного питания" во Львове 12 ноября сказал министр образования и науки Сергей Шкарлет.
Выступая на третьем региональном форуме "Реформа системы школьного питания" 8 октября первая леди Елена Зеленская зачитала отзывы детей о школьной пище и среди них – ни одного положительного. Однако она заверила, что реформа школьного питания состоится по всей Украине и будет касаться каждой школы и ребенка.