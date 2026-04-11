Как за 3 минуты понять уровень учителя? Видео методистки о 'проблемах в классе' возмутило педагогов

Украинский методист и наставница учителей Говорищева Наталья возмутила педагогов видео, где она рассказывает, как за три минуты можно понять уровень педагога. В частности, специалист отмечает, что сделать это можно благодаря трем сигналам от детей и для этого не нужно сидеть на уроке час.

Об этом Говорищева рассказала в заметке в TikTok. Специалист предлагает посмотреть, как дети реагируют на сигнал внимания, сколько привлечено школьников и как быстро меняются активности. По ее словам, если ученики реагируют через 10 секунд, то в классе есть проблемы с управлением.

"Методисту не нужно сидеть на занятии час. Есть три сигнала, которые показывают уровень педагога. Как дети реагируют на сигнал внимания? Сколько детей вовлечены? Как быстро меняются активности? Если дети реагируют через 10 секунд, в классе проблемы с управлением", – сказала методист.

Украинских учителей возмутили такие рекомендации специалиста, ведь они напоминают возвращение к советской форме образования. Пользователи сети также подчеркивали, что еще ни один методист не помог в работе педагогов, тогда как большинство из них показывает свою значимость. Некоторые отмечали, что вместо советов лучше бы разработали методы повышения зарплат учителям.

"Ни один методист не помог и не показал как, а проверить, показать свою значимость: первые в очереди".

"Разработайте лучше как педагогам повысить заработную плату реально, не на словах!"

"Получается, что уровень детей вообще не учитывается".

"На основе какого документа вы разрабатываете свое оценивание? Какова его цель? И что дальше с этим оцениванием вы будете делать? Это возвращение к советской форме образования?"

