Учитель, который кричит на детей, должен сменить профессию? Сеть всколыхнула дискуссия: мнения родителей и педагогов разделились

Среди педагогов и родителей школьников возникла дискуссия из-за того, что учителя могут кричать на детей. Так, часть украинцев согласилась с мнением, что школьные преподаватели, которые повышают голос на учеников, должны уйти из профессии.

В частности, одна из учительниц Анна в заметке в Threads отметила, что никакие "выслуги лет" или звание "заслуженный работник" не оправдывают психологического насилия над детьми. В комментариях многие педагоги были удивлены такому взгляду и указывали, что современных детей трудно держать в дисциплине и чаще они "травмируют" школьных преподавателей.

"Учитель, который кричит на детей, должен сменить профессию. Никакие "выслуги лет" и "заслуженный работник" не оправдывают психологического насилия над детьми. Согласны?" – написала Анна.

Также значительное количество учителей отмечало, что воспитанием школьников должны заниматься родители, ведь в большинстве случаев "дети растут как сорняк". Кроме того, некоторые говорили, что педагоги должны иметь достойную зарплату для закрытия своих базовых потребностей. К тому же, у работников школ должно быть педагогическое образование.

"А вы учитель? Хоть раз отработали с добрыми детками 5 уроков подряд? Если нет, то не вам делать такие выводы!"

"Конечно нельзя травмировать детей. Пусть лучше травмируют учителей, ничего тем учителям не будет все выдержат взрослые люди как никак психологически устойчивые".

"Детей своих воспитывайте и учите уважению к людям. Потому что сейчас растут как сорняк, представлены сами себе. Вы так говорите, потому что вам еще не попадал в руки "быдловатый" класс"

"Пойдите в государственные заведения – я на вас посмотрели бы с удовольствием".

"Сейчас такие "вредные" дети, что еще розгу надо брать, не то что кричать".

"Учитель должен учить, а не воспитывать, чего родители (потому что это их обязанность) в большинстве делать не хотят".

