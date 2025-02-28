Как запомнить, сколько дней в месяце? Украинская учительница покорила сеть лайфхаком для учеников

Учительница начальных классов из города Горохов Волынской области, ведущая страницу "Научиться легко" в соцсетях, рассказала метод, который поможет детям легко изучить, сколько дней в каждом из 12 месяцев. Для этого педагог предложила использовать кулак.

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В сообщении в Facebook школьная преподавательница отмечает, что считать нужно слева направо, а каждая из косточек и углублений становятся месяцами. Так, в каждом месяце-косточке – 31 день, а в месяце-канавке – 30, за исключением февраля.

"Как определить в каком месяце 30 дней. Мы называем этот метод кулачок. Сгибаем пальцы в кулак. Считываем слева направо Большой палец во внимание не принимаем. При чем каждая из четырех косточек пальцев и трех углублений между ними месяцем, начиная с января", – делится учительница.

Когда же дети дойдут до последней косточки – июля, нужно вернуться назад в первую – август и продолжать счет.

"В каждом месяце-косточке – 31 день. А в каждом месяце-канавке – 30, за исключением февраля", – добавляет педагог.

Пользователи соцсети отметили, что такой метод известен давно, однако поблагодарили учительницу за то, что она показывает легкие способы, которые помогут детям в учебе.

"Спасибо, очень интересные учения для учеников".

"Так считать месяцы по косточкам левой и правой руки знаю еще со школьных лет, показал одноклассник (одноклассникам в этом году 50)".

"Так нас в школе учили".

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