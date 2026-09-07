Какая нить ведет к банану? Головоломка для самых сообразительных

Регулярное решение оптических иллюзий – отличный способ потренировать мозг и улучшить навыки творческого мышления. Такие специфические задачи создаются специально для того, чтобы обмануть наше зрение, и часто могут использоваться в качестве простых показателей уровня интеллекта.

OBOZ.UA предлагает разгадать головоломку, в которой нужно определить, какая именно веревка ведет к фрукту на стене. Чтобы испытать свои силы, посмотрите изображение ниже.

Условия этого визуального теста довольно строгие, ведь на поиск правильного ответа отводится всего 12 секунд. Авторы задания утверждают, что справиться за такой короткий промежуток времени способны лишь те, у кого уровень IQ соответствует уровню лучшего профессора. Однако если человек обладает острым зрением и острым умом, у него очень высокие шансы на успешное прохождение теста.

На первый взгляд это может показаться вполне обычным изображением, но на самом деле перед нами сложная головоломка.

Чтобы ее разгадать, предлагается установить таймер и начать проверку своих навыков решения головоломок. Категорически не рекомендуется торопиться, поскольку это почти гарантированно приведет к ошибке, поэтому следует тщательно проверить каждый квадратный сантиметр картинки. Если возникают трудности, стоит попробовать проследить за нитью, которая непосредственно прикреплена к банану, и постепенно выяснить, откуда она берет начало.

Ответ на головоломку

Каждый может испытать свою удачу и попробовать справиться с этим испытанием, чтобы опередить тех, кто сдался.

Если вы сомневаетесь в своём ответе, то решение этой задачи – на изображении ниже.

OBOZ.UA предлагает головоломку, на решение которой отводится всего 10 секунд.

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