'Какая от него польза?' В сети возникла дискуссия из-за искусственного интеллекта на уроках: мнения украинцев разделились

В сети возникла дискуссия относительно использования на уроках в школах искусственного интеллекта. Учитель ІТ в образовательной территории Midgard Александр Думышинец рассказал, что на одном из занятий ему не удалось заинтересовать ученика и убедить его в пользе ИИ для обучения.

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На своей странице в Facebook педагог отметил, что на уроке предложил школьникам создать цифровые аватары. В целом они были заинтересованы, однако один отметил, что не видит от ИИ никакой пользы.

"Вчера на уроке создавали с учениками и ученицами их цифровые аватары: записывали голос, загружали фото, объединяли все в программе. Казалось бы, ученики заинтересованы, увлечены, но в конце один сказал: "А какой в этом смысл? ИИ повсюду, а толку я не вижу". И, как я не пытался объяснить, у меня не получилось", – написал Думышинец.

Учитель добавил, что давно использует в работе ИИ для того, чтобы делать уроки более интересными и актуальными.

В комментариях под сообщением разгорелась дискуссия: некоторые говорят, что ИИ – не "инструмент" для школы и его использование должно быть ограничено. Другие отмечают, что изучение основных принципов искусственного интеллекта помогает адаптироваться к новым реалиям.

"Соглашаюсь с вашим учеником. Когда-то я уже где-то писала: не так давно школа предоставляла детям информацию, сейчас она должна учить беречься от нее. ИИ – это совсем не "инструмент" для школы. Возможны элементы его применения в учебе, но это должно быть действительно взвешено. Как в медицине: когда риски не применения выше. В целом гаджеты в школе следует использовать минимально".

"Если не идти в ногу со временем, можно изрядно отстать. И это имеет свои последствия. Сейчас мы имеем много людей, которые говорят "а вот раньше...". Только вот сейчас жизнь лучше, а то "ранее" – явно не делает его лучшим. ИИ – классный инструмент во многих профессиях. Но он может помочь только тогда, когда им умеешь правильно пользоваться. А этому нужно учиться".

"Изучение основных принципов ИИ помогает адаптироваться к новым реалиям и сохранить конкурентоспособность на рынке труда. Во многих профессиях уже сейчас ИИ используется для автоматизации рутинных задач, что позволяет сосредоточиться на более творческих и стратегических аспектах работы и самосовершенствованию".

"Я пришла к тому, чтобы нужно развивать концепцию баланса. Показывать, что ИИ – это просто инструмент среди многих. И всегда можно выбирать, когда им воспользоваться, а когда нет. А для тех, кто скептический, стоит дать выбор: выполнить задачу альтернативным путем. Дифференцировать форматы/результаты".

Ранее в интервью OBOZ.UA Александр Думышинец рассказал, как технологии влияют на эффективность образования, почему искусственный интеллект должен стать лучшим другом учеников и учителей, и как привлечь детей и заинтересовать их информатикой.

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