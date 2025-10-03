Какая пара очков лишняя: головоломка на внимательность

Оптические иллюзии и визуальные головоломки – настоящий хит в сети. Они не только развлекают, но и тренируют внимательность, память и способность к концентрации. Подобные задания активизируют зрительную систему, заставляя мозг работать быстрее и эффективнее. Поэтому предлагаем пройти интересный тест. Смотрите фото ниже.

Доказано, что регулярные упражнения такого типа улучшают когнитивные способности и даже замедляют возрастное снижение памяти. Поэтому попробуйте найти лишнюю пару очков на рисунке.

Регулярное решение подобных задач помогает поддерживать мозг в тонусе. Это своеобразная гимнастика для ума, которая имеет реальную пользу для развития памяти и логического мышления.

На картинке есть много пар одинаковых красных очков. На первый взгляд они все идентичны, но среди них спряталась одна, которая отличается от остальных.

Задача: найти "лишнюю" пару очков за 7 секунд.

Внимательно присмотритесь к деталям – возможно, разница в оправе, ножках или форме стекла.

Правильный ответ

Лишняя пара очков находится в верхнем ряду.

Если вы справились за несколько секунд, вы принадлежите к небольшому проценту людей с необычайной зрительной внимательностью.

Попробуйте показать эту задачу друзьям или коллегам и посмотрите, кто найдет правильный ответ быстрее. Такие головоломки легко превратить в веселую игру для всей компании.

