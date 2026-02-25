Какая цифра скрыта? Математическая головоломка со спичками

Какие только головоломки со спичками мы с вами не решали – и на исправление уравнений, и на римские цифры, и на пространственное мышление. Сегодня на очереди задача на логику. Смотрите изображение ниже

OBOZ.UA предлагает задание, в котором необходимо внимательно изучить ряд из пяти цифр, найти в них определенную закономерность и ответить – какой должна быть шестая цифра, скрытая за знаком вопроса. Передвигать, добавлять или отнимать здесь ничего не придется. Просто дайте себе столько времени, сколько нужно, чтобы найти ответ самостоятельно.

Итак, перед нами цифровая последовательность 8, 9, 5, 3, 7. Еще одна цифра в конце этого ряда остается скрытой. Догадайтесь, по какому принципу была сформирована последовательность, чтобы найти правильный ответ.

Такие задачи на логику хорошо прокачивают навык поиска неочевидных закономерностей. Ведь скрытая цифра является совсем не случайной. Попробуйте взломать код, который за ней стоит.

Далее будет объяснение ответа. Не переходите к нему, пока не будете готовы предложить свой вариант решения головоломки.

Итак, принцип, по которому был образован этот ряд кроется в количестве точек соединения между спичками, образующими каждую цифру. Больше всего их в цифре 8 – аж шесть штук. В цифре 9 – пять, цифра 5 имеет только четыре соединения, цифра 3 – три, в цифре 7 соединений всего два. Итак, наша задача – найти цифру, которая будет иметь лишь одно соединение. И это выложенная из спичек единица. Она и скрывалась за знаком вопроса.

