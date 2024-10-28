Какие функции в школах выполняют ассистенты учителей и школьников: разъяснение МОН

В школах Украины в классах с инклюзивным обучением должен работать ассистент учителя или ассистент ребенка. Школьникам с особыми образовательными потребностями обычно нужна помощь для обучения, развития и достижения целей.

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В Министерстве образования и науки Украины напомнили, какие функции выполняет ассистент учителя и ассистент школьника во время инклюзивного обучения. Об этом говорится на Facebook-странице ведомства.

В МОН отметили, что организовать образовательный процесс ребенка с особыми образовательными потребностями должен руководитель учебного заведения, в том числе найти ассистента учителя и обеспечить ему условия для работы. Или подписать договор с человеком, которого выбрали родители для выполнения функций ассистента ребенка.

Так, ассистент учителя/воспитателя:

– должен обязательно иметь педагогическое образование;

– назначается на должность руководителем учебного заведения;

– организовывает образовательный процесс в соответствии с потребностями детей с ООП;

– оценивает прогресс и разрабатывает индивидуальную программу развития ребенка совместно с учителями;

– адаптирует учебные материалы;

– помогает создавать комфортную инклюзивную среду для всего класса.

Ассистент ребенка (ученика):

– не является педагогическим работником;

– помогает только с бытовыми потребностями ребенка из ООП (например, переодевание, питание и т.п.);

– работает на основании заключенного договора между учебным заведением и лицом, которое будет выполнять функции ассистента ребенка или ученика.

Если учебное заведение отказывается создать нужные условия для обучения ребенка по ООП, следует письменно обратиться в органы управления образованием, отмечают в министерстве.

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