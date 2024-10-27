'Ключевая предпосылка – безопасность': в Минобразования назвали три компонента для возвращения детей к очному обучению

В рамках политики "Школа офлайн" Министерство образования и науки Украины намерено вернуть к очной учебе 300 тысяч детей. Для этого ведомство внедряет три ключевые инфраструктурные составляющее, которые будут способствовать безопасному возвращению детей к очного обучения.

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О промежуточных результатах работы в этом направлении МОН сообщило в своем официальном Telegram-канале. Речь идет о:

– наличие в школах укрытий;

– обеспечение школ автобусами для подвоза школьников, в частности, к укрытиям;

– обеспечение школьников и педагогов девайсами в тех регионах, где организовать очное обучение пока невозможно.

В ведомстве отметили, что на укрытия в учебных заведениях уже выделено 7,5 миллиарда гривен. 54 объекта уже находятся в стадии строительства или ремонта. Строительство, реконструкция и ремонт укрытий, отмечают в министерстве, позволят привлечь к офлайн-обучению почти 100 тысяч детей.

Кроме того, Кабинет министров выделил из государственного бюджета 1,2 миллиарда гривен на закупку более 500 школьных автобусов, в частности для детей с особыми образовательными потребностями. Закуплено 402 школьных автобуса.

"Именно благодаря этим автобусам дети смогут добираться до школ с укрытиями и учиться очно", – отметили в ведомстве.

В то же время в тех населенных пунктах, где из-за ситуации в сфере безопасности невозможно вернуть детей за парты, ученики и педагоги получат технику для дистанционного обучения.

По состоянию на сентябрь 2024 года уже доставили 240 077 девайсов – 99 290 для учителей и более 140 тысяч для детей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине с 1 сентября 2025 года началось полноценное введение политики "Школа офлайн". Так, для детей оставляют дистанционное обучение, однако оно предусматривает определенные условия.

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