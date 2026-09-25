Какие наибольшее и наименьшее числа можно образовать: головоломка со спичками

Головоломки со спичками считаются увлекательным видом досуга, но при этом они также являются отличным способом наглядно объяснить базовые математические понятия. Просто переместите несколько спичек и посмотрите, как невероятно интересно работают числа. Посмотрите на изображение ниже.

Сегодня OBOZ.UA предлагает вам интересную задачку, которая заставит вас хорошенько задуматься. Перед вами число 5008, выложенное из 24 спичек. Вам нужно переместить только две из них, чтобы получить как можно большее и как можно меньшее число.

Не торопитесь, ведь у этой головоломки нет ограничения по времени – вы можете обдумывать ее столько, сколько нужно. Числа могут быть и отрицательными. Главное – постарайтесь самостоятельно прийти к решению, не заглядывая в подсказку.

Наибольшее число

Чтобы сделать заданное число максимально большим, превратите первый ноль в три единицы. Для этого нужно убрать из него две горизонтальные палочки, чтобы осталось 11, а затем из двух снятых спичек выложить еще одну единицу между ними, чтобы получилось 111. Так вы получите число 511108.

Наименьшее число

В этом случае нужно убрать две горизонтальные спички из нуля в разряде сотен, снова превратив его в 11. А из освободившихся спичек одну использовать, чтобы превратить первую пятерку в девятку, а вторую положить впереди в качестве знака "минус". Получаем таким образом -91108.

Ранее OBOZ.UA публиковал похожую головоломку, в которой нужно было сделать число 6549 как можно меньше, переместив две спички.

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