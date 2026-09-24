Какое наименьшее число можно сделать? Головоломка со спичками

Головоломки с числами из спичек – это настоящий тренажер для мозга, который прокачивает логику и пространственное мышление за считанные минуты. Иногда одна переставленная спичка полностью меняет все. Смотрите изображение ниже.

Именно такую задачу предлагает сегодня своим читателям OBOZ.UA. Перед вами довольно большое число 6549, выложенное из 21 спички. Ваша задача – придумать, как сделать так, чтобы это число стало как можно меньше.

Дайте себе время подумать, ведь это довольно каверзное задание. К тому же такие головоломки – это идеальный способ разгрузить голову, отвлечься от повседневной рутины и одновременно устроить быструю и полезную зарядку для ума. Так что разложите на столе палочки из спичечной коробки и вспомните все, что вы знаете о свойствах чисел со школьных лет.

Если вам нужна подсказка, то вот она – переместить придется две спички. Причем одна из них должна стать не частью цифры, а знаком. Догадались, к чему мы ведем?

Совершенно верно, число-ответ должно быть отрицательным. Для этого берем из девятки в конце одну спичку, превратив ее в пятерку, и перемещаем ее вперед. Теперь число стало отрицательным, то есть действительно маленьким. К тому же его легко можно сделать пятизначным, "разложив" четверку на две единицы. В результате получаем -65115. И это правильный ответ на данную головоломку.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу с неправильным уравнением, в которой , переместив всего одну спичку, можно было получить целых три ответа.

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