Переместите только одну спичку: головоломка, у которой есть 3 ответа

Головоломки с уравнениями из спичек уже десятки лет остаются настоящим хитом среди интеллектуальных развлечений. Главный секрет таких классических задач на сообразительность заключается в исключительном сочетании элементарной простоты и скрытой глубины. Посмотрите на изображение ниже.

Чтобы сыграть в эту игру, вам не понадобятся сложные цифровые гаджеты или глубокие математические знания – только пачка обычных спичек и вся ваша фантазия. Сегодня OBOZ.UA предлагает вам задачу, которая подойдет даже новичкам, ведь у нее сразу три варианта решения. Хотя бы один, но вы точно найдете. Итак, перед вами неверное уравнение 6 + 4 = 4. Исправьте его, переместив всего одну спичку. Ограничений по времени у этой головоломки нет. Трансформировать здесь можно как цифры, так и знаки.

Такие задачи заставляют нас отходить от шаблонного мышления, тренировать пространственное воображение и искать нестандартные логические связи. Поэтому как следует поразмыслите над этим уравнением и попробуйте найти все три варианта ответа.

А вот и все правильные ответы. В первом убираем вертикальную палочку, образующую знак плюс, и перемещаем ее, чтобы превратить 6 в 8. Получится 8 – 4 = 4.

Далее возьмите среднюю горизонтальную палочку, образующую цифру 6, и поверните ее, чтобы превратить 6 в 0. Так мы получим ещё одно правильное уравнение 0 + 4 = 4.

И, наконец, переместите нижнюю левую вертикальную палочку шестерки, превратив 6 в 5, и положите ее сверху на 4, превратив её в 9, как показано ниже. Получится 5 + 4 = 9.

Ранее OBOZ.UA публиковал похожую головоломку, в которой нужно было исправить уравнение 5 + 7 = 2, переместив одну спичку.

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