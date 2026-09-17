Куда переместить спичку: непростая головоломка

Хотите научиться мыслить нестандартно? Любители каверзных задач скажут вам, что одним из лучших способов являются головоломки, в которых нужно исправить уравнение с ошибкой, выложенное из спичек. Смотрите изображение ниже.

В таких задачах привычные цифры и знаки вдруг превращаются в детали конструктора, которые можно переставлять, чтобы получить правильный ответ. Именно такую задачу вам предлагает OBOZ.UA. В ней вы видите простой математический пример: 5 + 7 = 2, что явно является неправильным решением. Чтобы исправить ситуацию, вам нужно переместить всего одну спичку.

Такие головоломки тренируют логику, внимательность, пространственное мышление и способность видеть несколько вариантов решения одной проблемы. А еще учат не зацикливаться на первой идее, если она не работает.

Чтобы научиться их решать, стоит смотреть на уравнение не как на готовый математический пример, а как на набор отдельных элементов. Проверяйте, какую цифру можно получить, убрав, добавив или переместив спичку, можно ли изменить знак действия, и не бойтесь переносить спичку в совершенно другую часть уравнения. Главный лайфхак – искать не ответ, а все элементы, которые можно изменить.

Кстати, вот вам подсказка: в этом задании нужно менять и знаки, и цифры. Теперь еще раз подумайте над заданием и только потом переходите к объяснению.

Итак, чтобы уравнение начало сходиться, возьмите вертикальную спичку из знака "плюс" и переместите ее в число 5, превратив его в 9. Так мы получим запись 9 – 7 = 2, которая полностью соответствует математической логике.

Ранее OBOZ.UA публиковал ещё более сложную головоломку с уравнением из спичек, где нужно было исправить пример на умножение.

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