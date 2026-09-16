Переместите 2 спички и исправьте уравнение: головоломка

Для головоломок по исправлению уравнений, выложенных из спичек, не требуются специальные знания, навыки или приспособления. Просто возьмите коробку спичек, выложите их на стол – и развлечение для всей семьи готово. Смотрите изображение ниже.

Сегодня OBOZ.UA предлагает вам поломать голову над таким примером: 4 × 9 = 46. Даже ученик младших классов поймет, что оно не сходится. Чтобы исправить данное уравнение, вам понадобится переместить всего две спички. Не торопитесь – ограничений по времени в этом задании нет.

Польза таких головоломок не только в развлечении. Они тренируют логическое и пространственное мышление, внимание к деталям, способность замечать нестандартные связи и отходить от первого очевидного решения. К тому же вы можете устроить соревнование, кто в компании найдет правильное решение первым.

Есть и несколько простых лайфхаков, которые помогают не застрять. Прежде всего, не стоит воспринимать цифры и знаки как нечто неизменное: спичка из цифры может превратить ее в другую цифру, а иногда стоит менять не число, а знак операции. Полезно проверять не только очевидные варианты, но и переворачивать спичку, переносить ее в другую часть примера или искать решение, при котором меняется количество цифр или сам математический знак. И главное – сначала определить, какой именно элемент уравнения проще всего изменить, а уже потом перебирать возможные варианты.

Все еще не получается найти правильный ответ? Тогда вот вам подсказка: в данном уравнении менять нужно именно цифры, а не знаки. Теперь попробуйте прийти к решению самостоятельно. До этого не заглядывайте в объяснение.

А чтобы решить данное уравнение, вам нужно превратить первую и последнюю цифру в нем в пятерки. Для этого правую верхнюю вертикальную спичку в четверке разверните горизонтально и поместите вверх, как показано на подсказке, а также перенесите одну спичку из шестерки за знаком равенства. Должно получиться 5 × 9 = 45, что полностью соответствует математической логике.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой нужно было сделать из пяти квадратов семь, переместив всего две спички.

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