Какие последствия будут для учеников, которые не сдадут ГИА в формате ВНО

Если четвероклассник не сдаст государственную итоговую аттестацию (ГИА), то с ним ничего не произойдет. Ведь, оценивание будет проводиться исключительно с целью мониторинга учебных достижений.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО). Там подчеркнули, что ГИА – это не экзамен, а полезная необходимая связь для подального развития школьников.

В связи с этим, результаты оценивания не определяют дальнейшее обучение ребенка, используют только для того, чтобы родители и учителя имели информацию о том, какие темы хорошо усвоены, а над какими необходимо еще поработать.

УЦОКО также подчеркнул, что не нужно никакой специальной подготовки для прохождения ГИА. Ведь цель оценивания заключается в выяснении реального уровня достижений четвероклассников, а не результата специальной подготовки.

Именно поэтому, для школьников не нужно проводить дополнительные занятия, нанимать репетиторов или перегружать дополнительными заданиями. Кроме того, задания ГИА созданы так, чтобы быть интересными и посильными для учеников. УЦОКО призвал родителей и учителей не пугать детей оцениванием.

Напомним, Министерство образования и науки Украины вводит новую модель проведения государственной итоговой аттестации для учащихся 4 класса, в форме внешнего независимого оценивания. Этот процесс – часть стратегии, направленной на мониторинг и повышение качества образования, осуществляемой в соответствии с действующим законодательством.

