Какие произведения по украинской литературе нужно повторить до НМТ-2025

Выпускники 2025 года могут выбрать для сдачи Национального мультипредметного теста (НМТ), кроме трех обязательных предметов (украинский язык, математика, история Украины), еще одну дисциплину на выбор. Это может быть тест по украинской литературе.

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В программе внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе есть перечень произведений, которые следует прочитать выпускникам перед сдачей экзамена. На основе программы ВНО будут укладываться тестовые задания на НМТ.

Какие произведения по украинской литературе следует повторить перед НМТ-2025

Устное народное творчество:

"Веют ветры" (песня Маруси Чурай)

"Засвет встали казаченьки" (песня Маруси Чурай)

"Ой Морозе, Морозенко" (историческая песня)

"Не тот ли хмель…" (историческая песня)

"Дума о Марусе Богуславке" (народная дума)

"Ой летела стрела" (баллада).

Древняя украинская литература:

"Повесть временных лет" (отрывок об основании Киева, отрывок о мести княгини Ольги)

"Слово о походе Игореве"

"Dе Ііbеrtatе" (Григорий Сковорода)

"Всякому городу – обычай и права" (Григорий Сковорода)

"Пчела и Шершень" (Григорий Сковорода)

Литература конца ХV ІІІ – начала ХХ в.:

"Энеида" (Иван Котляревский)

"Наталка-Полтавка" (Иван Котляревский)

"Катерина" (Тарас Шевченко)

"Кавказ" (Тарас Шевченко)

"Сон (У всякого своя судьба...)" (Тарас Шевченко)

"И мертвым, и живым, и нерожденным…" (Тарас Шевченко)

"Завещание" (Тарас Шевченко)

"Черный совет" (Пантелеймон Кулиш)

"Кайдашева семья" (Иван Нечуй-Левицкий)

"Разве ревут волы, как ясли полны?" (Панас Мирный) – 1 и 4 части

"Мартин Боруля" (Иван Карпенко-Карий)

"Захар Беркут" (Иван Франко)

"Чего являешься мне во сне?.." (Иван Франко)

"Моисей" (Иван Франко).

Литература ХХ в .:

"Тени забытых предков" (Михаил Коцюбинский)

"Intermezzo" (Михаил Коцюбинский)

"Каменный крест" (Василий Стефаник)

"Valse mélancolique" (Ольга Кобылянская)

"Соntra spem spero!" (Леся Украинка)

"Лесная песня" (Леся Украинка)

"Голубая Дева" (Николай Вороной)

"Волшебство ночи" (Александр Олесь)

"О слово родное! Орле скован!.." (Александр Олесь)

"О, панна Инна..." (Павло Тычина)

"Памяти тридцати" (Павло Тычина)

"Вы знаете, как липа шелестит…" (Павел Тычина)

"В теплые дни уборки винограда…" (Максим Рыльский)

"Я (Романтика)" (Николай Хвылевой)

"Мастер корабля" (Юрий Яновский)

"Любите Украину!" (Владимир Сосюра)

"Город" (Валерьян Пидмогильный)

"Моя автобиография" (Остап Вишня)

"Сом" (Остап Вишня)

"Мина Мазайло" (Николай Кулиш)

"Рождество" (Богдан-Игорь Антоныч)

"Очарованная Десна" (Александр Довженко)

"Песня о полотенце" (Андрей Малышко)

"Ты знаешь, что ты человек..." (Василий Симоненко)

"Заглядываюсь в твои зрачки" (Василий Симоненко)

"Лебеди материнства" (Василий Симоненко)

"Наш язык" (Василий Голобородько)

"Модры Камень" (Олесь Гончар)

"Три кукушки с поклоном" (Григир Тютюнник)

"Господи, гнева пречистого..." (Василий Стус)

"Баллада о подсолнечнике" (Иван Драч)

"Два цвета" (Дмитрий Павлычко)

"Страшные слова, когда они молчат" (Лина Костенко)

"Маруся Чурай" (Лина Костенко).

Произведения украинских писателей-эмигрантов:

"Тигроловы" (Иван Багряный)

"Отрывок из поэмы" (Евгений Маланюк).

Как сообщал OBOZ.UA, в 2025 году поступающие на бюджет абитуриенты должны получить не менее 130 баллов из Национального мультипредметного теста. Однако для некоторых специальностей необходимо набрать от 150 баллов.

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