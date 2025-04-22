Какие школьники показали лучшие результаты по финансовой грамотности: данные по регионам Украины

Украинским институтом социальных исследований им. А. Яременко был проведен опрос на уровень финансовой грамотности учеников 14–17 лет из 19 областей Украины и города Киева. Лучшие результаты показали школьники из Днепропетровской (57,4%), Ивано-Франковской (53,7%) областей и города Киева (50,4%), а самые низкие – в Кировоградской (37,4%), Николаевской (39,7%) и Черновицкой (41,4%) областях.

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В ходе исследования подростки должны были пройти 21 кейсовое задание и ответить на 20 вопросов анкеты, целью которых было глубже проанализировать факторы влияния на их академические результаты. Об этом говорится в сообщении от Национального банка Украины (НБУ), который и проводил исследование в партнерстве с общественной организацией Junior Achievement Ukraine.

Главной целью было определить уровень знаний учеников, прежде чем в школах появится новый предмет "Предпринимательство и финансовая грамотность". В общем результаты указывают на то, что украинские подростки имеют начальный уровень финансовой грамотности.

Также, как пишет НБУ, результаты исследования показали, что девушки имеют лучшие результаты (47,4%) по сравнению с ребятами (45,6%).

Показатели городских и сельских школьников тоже разнятся: 48% и 40% соответственно.

Самый низкий уровень финансовой грамотности имеют подростки из семей с низким социально-экономическим статусом.

Ни один подросток не дал 100% правильных ответов на все вопросы из опроса.

Ранее OBOZ.UA писал, что 18% украинских подростков не достигли необходимого уровня знаний по финансовой грамотности. Это означает, что они недостаточно подготовлены к принятию финансовых решений в будущем.

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