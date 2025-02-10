Каждый пятый украинский подросток показал низкий уровень финансовой грамотности: что это значит. Исследование PISA

Исследование уровня финансовой грамотности детей школьного возраста показало, что 18% украинских подростков не достигли необходимого уровня знаний по финансовой грамотности. Это означает, что они недостаточно подготовлены для принятия финансовых решений в будущем.

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В исследовании PISA (международное исследование качества образования) отмечают, что второй уровень – это базовый уровень, показывающий способность подростков применить финансовые знания к реальным жизненным ситуациям. Об этом пишет Украинский центр оценивания качества образования.

"В среднем в странах и экономиках ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) 18% ученичества имеют низкие баллы по финансовой грамотности. Это означает, что они не достигли 2 уровня финансовой грамотности. Это базовый уровень, на котором учащиеся и ученицы проявляют способность применять знания для принятия финансовых решений в знакомых и понятных для них ситуациях", – говорится в результатах исследования.

Также отмечается, что особенно это касается тех, кто принадлежит семьям с низким социально-экономическим статусом.

В то же время подростки с высоким социально-экономическим статусом набрали в среднем на 87 баллов больше, чем их сверстники с низким социально-экономическим статусом.

Выяснилось также, что 83% 15-летних подростков обсуждают со своими родителями расходы на вещи, которые они хотят купить, и 76% принимают собственные решения о расходах. К наименее обсуждаемым темам относятся новости, связанные с экономикой или финансами и семейный бюджет.

Подростки, самостоятельно принимающие решения по расходам, в среднем набирают на 30 баллов больше, чем те, кто этого не делает.

Как сообщал OBOZ.UA, учащиеся 8-9 классов с 1 сентября 2025 года обязательно будут изучать курс "Предпринимательство и финансовая грамотность". Для его преподавания уже было подготовлено 96 педагогов.

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