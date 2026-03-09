Видео дня
Какие слова в украинском языке не имеют окончания
В украинском языке существуют слова, которые не имеют окончания. Согласно правописанию они называются неизменяемыми.
То есть слова без окончания – это неизменяемые части речи, состоящие только из основы. Подробнее о них читайте в материале OBOZ.UA.
К таким словам относятся:
- несклоняемые существительные и прилагательные иноязычного происхождения (слова, в которых основа состоит только из корня): худи, леди, боржоми, мадам, Генри, Салли; мини, макси;
- некоторые аббревиатуры (образование из первых букв или из других частей слов, входящих в состав названия или понятия): ООН, СБУ, ЕС;
- числительные (например: мало, много);
- неопределенная форма глагола (например: выть, рисовать, двигаться, смеяться);
- наречия (например: хорошо, живо, возвышенно);
- служебные части речи (например: только, над, однако, только, и, вот, из-под, даром что);
- восклицания (например: ой! прочь! спасибо!)
Ранее OBOZ.UA писал о том, что сеть покорил лайфхак учительницы, как запомнить правило по украинскому языку.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!