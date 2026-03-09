Какие слова в украинском языке не имеют окончания

В украинском языке существуют слова, которые не имеют окончания. Согласно правописанию они называются неизменяемыми.

То есть слова без окончания – это неизменяемые части речи, состоящие только из основы. Подробнее о них читайте в материале OBOZ.UA.

К таким словам относятся:

несклоняемые существительные и прилагательные иноязычного происхождения (слова, в которых основа состоит только из корня): худи, леди, боржоми, мадам, Генри, Салли; мини, макси;

некоторые аббревиатуры (образование из первых букв или из других частей слов, входящих в состав названия или понятия): ООН, СБУ, ЕС;

числительные (например: мало, много);

неопределенная форма глагола (например: выть, рисовать, двигаться, смеяться);

наречия (например: хорошо, живо, возвышенно);

служебные части речи (например: только, над, однако, только, и, вот, из-под, даром что);

восклицания (например: ой! прочь! спасибо!)

