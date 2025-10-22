'Приймають пологи, а участь – беруть': сеть покорил лайфхак учительницы, как запомнить правило по украинскому языку

От многих украинцев часто можно услышать словосочетание "приймати участь". Однако оно является ошибочным.

Пользователь социальной сети Threads поделилась лайфхаком от своей учительницы, как навсегда запомнить это правило. Она рассказала, что она сказала простую фразу:"приймають пологи, а участь – беруть".

По словам автора, это настолько врезалось ей в память, что теперь она всегда реагирует, когда слышит, как говорят неправильно.

Другие пользователи в комментариях поделились своими лайфхаками, как они запомнили, как говорить правильно это словосочетание, а также написали и о других. Такие как "на протязі" вместо "протягом", "являється" вместо "є", "піднімати питання" вместо "порушувати питання".

Для того чтобы запомнить эти правила, достаточно знать такие изречения:

"Являється хлопець дівчині уві сні. Усе решта – є"

"Коли протягом дня сидиш на протязі, можна й захворіти",

"Піднімають мішки з картоплею, а питання порушують, тему обговорюють",

"Вірною може бути дружина, а відповідь правильна".

