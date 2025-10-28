Какие специи и с какого возраста можно давать ребенку: полезная шпаргалка для родителей

Многие родители сомневаются, когда и как можно начинать добавлять специи к детским блюдам. С одной стороны, хочется сделать еду ароматной и интересной, с другой – важно не перегрузить нежные вкусовые рецепторы малыша. На самом деле, знакомить ребенка со специями можно довольно рано – главное делать это постепенно и осторожно.

О том, какие специи можно детям, рассказала нутрициолог Валерия Варницкая (valeriia kids.nutrition) в Instagram.

С чего начать

Добавлять натуральные специи в детский рацион можно уже с начала прикорма. В этот период ребенок открывает для себя новые вкусы, поэтому легкие ароматы помогут сформировать интерес к еде и сделать процесс питания более приятным.

Однако стоит придерживаться нескольких простых правил:

выбирайте специи без соли, сахара и усилителей вкуса;

не добавляйте приправы к каждому блюду – чередуйте их с простыми, натуральными продуктами;

используйте специи в минимальном количестве, ведь детские рецепторы очень чувствительны.

Когда не стоит спешить

Острые специи (перец, чили, горчицу или карри) лучше оставить для детей старшего возраста, примерно после года. Острота сама по себе не вредна, но слишком интенсивные вкусы могут вызвать у ребенка неприятные ощущения или отвращение к определенной пище.

Если вы решили постепенно вводить такие специи, делайте это очень осторожно: начните с крошечного количества, внимательно наблюдайте за реакцией и всегда оставляйте альтернативу – блюдо без острых приправ.

Какие специи выбрать для начала

В зависимости от предпочтений семьи, доступности продуктов и особенностей кухни, можно использовать такие специи и пряности:

корица (цейлонская) – придает нежный аромат кашам и запеканкам;

– придает нежный аромат кашам и запеканкам; ваниль – улучшает вкус молочных блюд и десертов;

– улучшает вкус молочных блюд и десертов; фенхель – имеет мягкий сладковатый привкус, хорошо сочетается с овощами;

– имеет мягкий сладковатый привкус, хорошо сочетается с овощами; розмарин, орегано, эстрагон – гармонично подходят к мясу и картофелю;

– гармонично подходят к мясу и картофелю; куркума, имбирь, мускатный орех – добавляют легкую теплоту и насыщенность блюдам;

– добавляют легкую теплоту и насыщенность блюдам; паприка, лавровый лист, тмин, майоран, хмели-сунели – помогут разнообразить меню, если; использовать их в небольших количествах.

При выборе корицы обращайте внимание на маркировку Cinnamomum verum или Cinnamomum zeylanicum – это настоящая цейлонская корица, имеющая более нежный вкус по сравнению с кассией, более дешевым аналогом.

