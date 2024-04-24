''Какие вазоны нужно ставить на подоконник?'' Бывший глава УЦОКО назвал сертификацию учителей ''позорным шоу''

Бывший директор Украинского центра оценивания качества образования доктор педагогических наук Игорь Ликарчук отмечает, что учителя вместо того, чтобы выполнять профессионально ориентированные тесты на сертификации педагогов, отвечали на вопрос, какие вазоны нужно ставить на подоконник. По его словам, такое независимое оценивание в украинском исполнении не могут понять за пределами страны.

Экс-чиновник говорит, что учителей, которые идут на такое шоу немного набраться позора, можно понять, ведь они получат 20% надбавки. Однако, по его мнению, сертификация не имеет отношения к улучшению качества образования. Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Я понимаю учителей, которые проходят аттестацию. Ради 20% надбавки к зарплате можно и немного набраться позора, ища ответ на вопросы о цветочных вазонах или аналогичные им. Я понимаю несколько сотен чиновников, которые организуют и проводят эту аттестацию: свою зарплату хоть чем-то нужно отрабатывать", – сказал бывший директор УЦОКО.

"Но не могу понять, какое отношение имеет сертификация к улучшению качества образования. Не слышал об очередях родителей, которые хотят отдать своих детей в руки именно сертифицированных учителей. Я уже молчу о тех педагогах, которые завалили сертификацию. Но продолжают работать там, где и работали. Так для чего нужно такое шоу?" – добавил он.

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По его словам, нынешняя сертификация учителей имеет гибридную форму советской модели аттестации педагогов и европейской образовательной практики. Так что в Украине, пытаясь осовременить аттестацию, придумали собственную модель сертификации, однако оставили и аттестацию.

Ликарчук обращает внимание, что существенное различие между ними в том, что во время сертификации учителя оценивают внешне, а во время аттестации – коллеги в учебном заведении. Именно это внешнее оценивание, говорит экс-чиновник, и приобрело анекдотично-маразматические формы.

Он отметил, что величайшей нелепостью сертификации учителей оказалось онлайн-оценивание.

"Но наибольшей нелепостью в сертификации является онлайн-оценка работы учителя т. н. экспертами, которых оказалось уйма. Вряд ли какой-то настоящий эксперт возьмется онлайн оценить работу повара по приготовлению борща, а вот чтобы оценить работу учителя онлайн – нашлась тьма желающих", – отметил Ликарчук.

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