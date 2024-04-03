Сертификация учителей 2024: стало известно, кто показал самые плохие результаты

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Сертификация учителей 2024: стало известно, кто показал самые плохие результаты

Худшие результаты на сертификации учителей 2024 года показали педагоги математики. В частности, поучаствовать во втором этапе смогут только 187 работников образования. 286, из тех, кто участвовал в независимом оценивании, не сдали экзамен.

Такие данные обнародованы на официальном сайте Украинского центра оценки качества образования. Там сообщили, что всего первый этап сертификации успешно прошли 1436 педагогов.

Сертификация учителей 2024: стало известно, кто показал самые плохие результаты

Из учителей украинского языка и литературы не сдали оценивание 101 работников образования, а в следующей части смогут принять участие 473 педагога.

Количество учителей начальных классов, не прошедших первый этап сертификации составило 602 педагога, успешно составили оценивание 776 представителей образования.

Участники сертификации, набравшие менее 60% от максимального количества тестовых баллов, не сдали экзамен, поэтому не допускаются к следующему этапу независимого оценивания.

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Сертификация учителей 2024: стало известно, кто показал самые плохие результаты

Информацию о допущении к участию во второй части учителя получили в личных кабинетах.

Напомним, второй этап сертификации учителей математики, украинского языка и литературы состоится в период с 5 по 8 апреля, начальных классов – 26-30 апреля. Он предполагает самооценивание педагогического мастерства. Принять в нем участие могут педагоги, успешно сдавшие первую часть.

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