Сертификация учителей 2024: стало известно, кто показал самые плохие результаты

Худшие результаты на сертификации учителей 2024 года показали педагоги математики. В частности, поучаствовать во втором этапе смогут только 187 работников образования. 286, из тех, кто участвовал в независимом оценивании, не сдали экзамен.

Такие данные обнародованы на официальном сайте Украинского центра оценки качества образования. Там сообщили, что всего первый этап сертификации успешно прошли 1436 педагогов.

Из учителей украинского языка и литературы не сдали оценивание 101 работников образования, а в следующей части смогут принять участие 473 педагога.

Количество учителей начальных классов, не прошедших первый этап сертификации составило 602 педагога, успешно составили оценивание 776 представителей образования.

Участники сертификации, набравшие менее 60% от максимального количества тестовых баллов, не сдали экзамен, поэтому не допускаются к следующему этапу независимого оценивания.

Видео дня

Информацию о допущении к участию во второй части учителя получили в личных кабинетах.

Напомним, второй этап сертификации учителей математики, украинского языка и литературы состоится в период с 5 по 8 апреля, начальных классов – 26-30 апреля. Он предполагает самооценивание педагогического мастерства. Принять в нем участие могут педагоги, успешно сдавшие первую часть.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что задачи на ЗНО-2024 для педагогов возмутили сеть.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!