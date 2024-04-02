ВНО для учителей 2024 года: когда состоится второй этап сертификации. Даты

Второй этап сертификации учителей математики, украинского языка и литературы состоится в период с 5 по 8 апреля, начальных классов – 26-30 апреля. Он предполагает самооценку педагогического мастерства. Принять в нем участие могут педагоги, успешно сдавшие первую часть.

Об этом сообщает Государственная служба качества образования на официальном сайте. Там отметили, что анкеты все участники получат на указанные при регистрации электронные адреса. В определенные сроки они должны отправить заполненные документы отдельным файлом в Службу.

ГСКО сообщило, чтобы учителя были бдительны, ведь письма могут попасть в папку "Спам".

После отправки анкеты педагоги получат визуализацию результатов самооценки для проектирования собственного профессионального развития в течение трех рабочих дней.

Для проведения второго этапа сертификации Службой утверждены следующие документы:

украинского языка и литературы: анкета и рекомендации

Видео дня

математики: анкета и рекомендации

начальных классов: анкета и рекомендации

Напомним, только 57% украинских учителей, зарегистрировавшихся на прохождение сертификации, смогли преодолеть первый этап тестирования. В частности, только 187 педагогов математики из 506 успешно сдали оценивание – почти 37%.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что опубликованы тесты, которые сдавали педагоги в первом этапе.

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