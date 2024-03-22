Сертификация учителей 2024 года: опубликованы тесты, которые сдавали педагоги на первом этапе

Учителя начальных классов, украинского языка и литературы и математики могут пройти онлайн сертификационные тесты с заданиями, которые сдавали педагоги во время первого этапа сертификации в 2024 году. Для того чтобы пройти независимое тестирование участники должны набрать не менее 60% от максимального количества баллов.

Тесты для учителей начальных классов и украинского языка содержат по 90 заданий, математики – 75. Выполнить экзамен педагоги должны за 180 минут, сообщает Osvita.ua.

Для учителей языково-литературной образовательной отрасли тест состоит из заданий двух форм – с выбором одного правильного ответа и установления соответствия.

Для педагогов математики предусмотрены три формы – выбор правильного ответа, установление соответствия и открытая форма с кратким ответом.

Учителя начальных классов должны выполнить задание, выбирая один правильный ответ и открыто отвечая на вопросы.

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Максимальное количество баллов, которое может набрать учитель украинского языка и литературы, правильно выполнив все задания теста – 114. Учителя математики – 91, начальных классов – 94.

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