Сертификация учителей 2024. Стала известна дата проведения первого этапа: кто сможет принять участие

Первый этап сертификации педагогов состоится 9 марта. В нем примут участие учителя начальных классов, математики, украинского языка и литературы. Чтобы попасть на тестирование, участники независимого оценивания профессиональных знаний и умений должны предъявить паспорт или другой документ удостоверения личности и письмо-вызов.

Информацию обнародовал на официальном сайте Украинский центр оценивания качества образования. В тексте сообщения отмечено, что 27 февраля вышеупомянутые учителя получили письма в личных кабинетах.

Участникам сертификации посоветовали заранее распечатать полученные документы, ведь без них они не смогут попасть на тестирование. Место проведения ВНО для учителей также указано в письмах. УЦОКО предупредил о необходимости не распространять эту информацию.

"Первый этап сертификации учителя начальных классов, математики и украинского языка и литературы будут проходить 09 марта. Начало экзамена – в 11:00. Допуск участников сертификации в пункты тестирования будет осуществляться с 10:15 до 10:50. Для входа в пункт тестирования участник сертификации должен предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и письмо-вызов, – отметил УЦОКО.

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Содержание тестов определено соответствующими программами. Распределение задач по разделам и схемы начисления баллов утверждено приказами центра оценивания качества образования.

Учителям начальной школы, украинского языка и литературы в течение 180 минут нужно будет выполнить 90 задач, педагогам математики – 75.

На сертификацию зарегистрировалось 1423 педагога начальных классов, 506 математики, 592 украинского языка и литературы.

Также в ВНО примут участие 463 учителя истории и гражданских дисциплин. Но тестирование для них пройдет 14 сентября. Информацию о месте и времени они получат в своих кабинетах 30 августа.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Иванна Коберник призвала быть осторожными с требованиями к педагогам во время прохождения ВНО, пока идет война.

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