Математика пасет задних: появились неутешительные результаты первого этапа ВНО для учителей

Только 57% учителей, зарегистрировавшихся на прохождение сертификации, смогли преодолеть первый этап тестирования. В частности, лишь 187 педагогов математики из 506 успешно сдали оценивание – почти 37%.

Такие данные обнародовал украинский центр оценивания качества образования на официальном сайте. Лучшие показатели оказались у учителей украинского языка и литературы. 473 педагога из 592 справились с заданиями.

В то же время, 54 % учителей начальных классов прошли первый этап. В частности, 776 педагогов из 1423 зарегистрированных успешно сдали тестирование.

Напомним, для того чтобы сдать независимое тестирование, участники должны набрать не менее 60% от максимального количества баллов.

Тесты для учителей начальных классов и украинского языка содержали по 90 заданий, математики – 75. Выполнить экзамен педагоги должны за 180 минут.

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Для учителей языково-литературной образовательной отрасли тест состоял из двух форм – с выбором одного правильного ответа и на установление соответствия.

Для педагогов математики предусмотрены три формы – выбор правильного ответа, установление соответствия и открытая форма с кратким ответом.

Учителя начальных классов должны были выполнить задание, выбирая один правильный ответ и открыто отвечая на вопросы.

Все педагоги, успешно сдавшие сертификационный тест, допущены ко второму этапу, предусматривающему самооценку педагогического мастерства.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что части педагогов существенно снизили количество задач на сертификации.

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