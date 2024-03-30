''С учителями играют в КВН?'' Задания на ВНО-2024 для педагогов возмутили сеть: Ликарчук показал самые яркие ''перлы''

Бывший глава Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук выложил в сеть самые яркие задания с сертификации учителей в 2024 году, назвав их "шедеврами". Педагог отметил, что все тесты заслуживают отдельных комментариев, гомерического смеха и слез.

Ликарчук удивляется, почему в одном из заданий проверки профессионального уровня представителей образовательной отрасли спрашивают про вазоны и занавески на окнах. Ему кажется, что таким образом с учителями играют в КВН. Об этом бывший глава УЦОКО написал в Facebook.

В частности, речь идет о задании 18, которая имеет такое условие и варианты ответов:

Что нужно сделать, чтобы повысить относительную влажность в классной комнате в теплое время года, если окна этого помещения выходят на юго-восток?

Разместить в помещении хлорофитум и папоротник.

Закрыть окна роллетами.

Держать помещение постоянно закрытым.

Создавать искусственные сквозняки.

Видео дня

Как оказалось, правильным ответом будет первый вариант – вазоны с цветами.

"Очевидно, более актуального задания для проверки профессионального уровня учителей не нашлось? Только о вазонах и занавесках на окнах. А теперь догадайтесь, какой правильный ответ определили авторы этого "шедевра"? Папоротник! Вот если бы они еще отметили, каким нормативным документом закреплено требование, что учитель должен знать об этом папоротнике? Считают ли авторы тестов, что они играют с учителями в КВН?. Кажется, что да", – возмущается Ликарчук.

Пользователи соцсети выразили недовольство теми, кто создал такие задания и отмечали, что ответы не имеют логики.

"Правильный ответ, как оказалось, – держать папоротник и хлорофитум в таком классе. Только логики здесь не вижу. Такие растения любят затененные места, а не палящее солнце".

"Папоротники любят северные стороны, поэтому в таких условиях расти не будут".

В задании 89, на которое обратил внимание Ликарчук, педагогам украинского языка и литературы предлагалось соединить иллюстрацию к произведению с историческим контекстом. В ответах речь шла о турецко-татарских набегах XV-XVII веков, революции 1905-1907 годов в Украине, Национально-освободительной войне 1648-1654 гг, первой и второй мировых войнах.

"Это задание 89 из теста для учителей украинского языка и литературы заслуживает еще и характеристики средствами обсценной лексики. С точки зрения элементарной тестологии формулировка этого задания – настоящая дуристика. Не говоря уже о содержании. Извините, но не могу сдержаться", – пишет эксруководитель УЦОКО.

Педагоги не могли сдержать своих эмоций также и говорили, что якобы попали в свои советские школьные годы, из-за чего никто из учителей не хочет ходить на такие сертификации.

"Я не знаю, что там с чем совмещать, но "Национально-освободительная война 1648-1654 гг." – чисто советский нарратив".

"Турецко-татарские набеги? Революция 1905... в Украине", "Национально...." Я уже насмотрелся на картинки, у меня впечатление, что я попал в детство, где машина времени, перенесшая меня в мой родной советский класс. Они в сознании, что они курят, дайте попробовать... Хотя нет, не хочу.. Ужас".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что появились неутешительные результаты первого этапа ВНО для учителей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!