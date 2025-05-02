'Какие вопросы, такие и ответы': реакция украинского школьника на эксперимент с шишкой поразила сеть

Украинцев захватили ответы ученика на эксперимент, который предлагается в пособии Новой украинской школы. Детям нужно было погрузить шишку в воду, подождать и увидеть, как меняется ее форма за это время. После этого школьники должны были записать свои наблюдения.

Видео дня

Так, ученик в графе с выводами о результатах исследования написал, что больше не стоит такого делать. Он также указал, что ничего из этого не научился и его ничего не поразило, а оценил свою работу школьник на 10 из 10 баллов. Видео с заданием поделилась психолог Юлия Заярнюк в TikTok.

Ребенок также написал, что его открытием стало то, что шишка очень долго меняет свою форму. А провести исследование ей помогло умение ждать.

Почти четыре тысячи лайков получил комментарий, где было указано, что наконец дети могут сказать правду, а не то, что от них ждут взрослые.

"Ну, все по факту: какая задача таковы и ответы".

"Во время эксперимента я научился опускать шишку в банку".

"Оценка 10/10. А ведь вы не указали по каким критериям оценивать! Ребенок оценил так: я все сделал и все записал, значит 10/10. Вы разве не согласны с этим?".

"Боже не сломайте этого ребенка. Это настоящая личность растет".

"А как должно удивить раскрытие шишки в воде, в современном мире, с таким развитием технологий и искусственным интеллектом".

"Так ребенок прав, бессмысленное занятие".

"Если бы я так написала 30 лет назад, точно вызвали бы родителей в школу, или, как минимум, был бы звонок учителя домой".

"Когда я была так откровенна в заданиях, то получала закатанные под лоб глаза учительницы и низкий балл. Чтоб не умничала".

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