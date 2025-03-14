Каким будет единый вступительный экзамен в 2025 году: утверждены характеристики тестов

Украинский центр оценивания качества образования утвердил общие характеристики тестов единого вступительного экзамена на магистратуру и аспирантуру. Определено количество заданий в каждом тесте, формы тестовых заданий, время, отведенное для их выполнения и схемы начисления баллов.

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Об этом сообщили на официальном сайте УЦОКО. Как и в прошлом году, при поступлении для получения степени магистра на любую специальность независимо от формы обучения студенту нужно сдать ЕВЭ.

Экзамен будет содержать тест общей учебной компетентности (ТОУК) и тест по иностранному языку (английский, немецкий, французский или испанский по выбору поступающего).

На блок "ТОУК" будет отведено 75 минут. Тест состоит из двух компонентов: вербально-коммуникативного и логико-аналитического и будет содержать 27 заданий:

4 – на заполнение пропусков в микротекстах (подзадание 1-10): нужно будет дополнить предложение в микротекстах словосочетаниями / словами, выбрав их из приведенных вариантов);

23 – с выбором одного правильного ответа.

При выполнении всех заданий можно получить от 0 до 33 тестовых баллов: 10 баллов за выполнение заданий 1-4 (подзаданий 1-10) и 23 балла за выполнение заданий 5-27.

При выполнении заданий блока "Иностранный язык" можно получить от 0 до 30 баллов, на выполнение которых отведено 45 минут.

Он будет содержать 30 заданий:

6 – на установление соответствия (надо подобрать утверждение / ситуации к объявлениям / текстам, вопросы к ответам или ответы к вопросам);

5 – с выбором одного правильного ответа;

19 – на заполнение пробелов в тексте (нужно дополнить предложение в тексте словосочетаниями / словами из приведенных вариантов).

Как сообщал OBOZ.UA, УЦОКО расширил перечень стран, где украинские выпускники смогут сдать Национальный мультипредметный тест. К списку добавилось еще два государства – Нидерланды и Словения.

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