УЦОКО расширил перечень стран, где можно сдать НМТ-2025

Украинский центр оценивания качества образования расширил список стран, где украинские выпускники смогут сдать Национальный мультипредметный тест. К списку добавилось еще два государства.

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Речь идет о Нидерландах и Словении. С 12 марта эти страны стали доступны для регистрации на НМТ, сообщили на сайте УЦОКО.

Украинские поступающие смогут сдавать экзамен в городах Амстердам и Гаага (Нидерланды) и Марибор (Словения).

В целом временные экзаменационные центры для проведения вступительных экзаменов на бакалавриат для украинской молодежи, которая находится за границей, планируется организовать в 54 городах 32 стран.

Ранее стало известно, что в список городов за границей для регистрации на НМТ добавили Вену (Австрия), Познань, Катовице и Гданьск (Польша), а также Братиславу (Словакия).

На данный момент также известно, что НМТ-2025 можно сдать еще в таких странах: Азербайджан, Бельгия, Болгария, Великобритания, Грузия, Дания, Эстония, Италия, Ирландия, Испания, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Германия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Франция Швейцария, Швеция.

В УЦОКО напомнили, что когда участник НМТ уже создал персональный кабинет и выбрал из предложенного перечня менее удобный для доезда населенный пункт, а теперь появилась более удобная для него локация, он может до 8 апреля 2025 года изменить регистрационные данные.

В то же время количество мест в каждом экзаменационном центре за границей ограничено, поэтому возможность регистрации в некоторых городах может быть недоступна.

Свободных мест для участия в НМТ уже нет в Дюссельдорфе (Германия), Бухаресте (Румыния) и Праге (Чехия).

Как сообщал OBOZ.UA, поступающие могут зарегистрироваться на прохождение НМТ с помощью приложения Дія. Таким образом, участникам экзамена не нужно будет вводить паспортные данные вручную или отправлять сканкопии.

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