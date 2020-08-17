Учебный год 2020: что ждет украинских школьников и студентов во время карантина

В Украине фактически 1,2 млн студентов, и важно, чтобы учебный процесс для них проходил в безопасных условиях, подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

Учебный год в Украине в условиях адаптивного карантина начнется и будет проходить по новым правилам и рекомендациям

В регионах "зеленой", "желтой" и "оранжевой" зон учебный год в школах и высших учебных заведениях начнется со 2 сентября. Исключения – "красные зоны", где фиксируют наиболее высокое распространение коронавируса. В таких регионах учебный процесс будет продолжаться дистанционно, пока не уменьшится количество инфицированных. В среднем это может продолжаться до 2 недель.

Как школьники и студенты будут учиться в условиях эпидемии – читайте в материале OBOZREVATEL.

Дети идут в школу, это окончательно

Несмотря на все опасения относительно продолжения дистанционного обучения из-за эпидемии коронавируса, нормальный учебный год в Украине будет. Исключения – регионы, которые попали в красную зону. Там будет действовать 2-недельный карантин, в течение которого дети будут учиться удаленно. Как только регион перейдет к более легкой зоне – учебный процесс возобновится в нормальном режиме.

Эту информацию несколькими неделями ранее подтвердил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль: "В Украине будет нормальный учебный год. Это важно. Люди переживают, есть какие-то спекуляции, манипуляции, что все будут учиться дома, что социализации детей не будет. Есть масса просьб: пустите хоть в первый класс хоть на один день детей, чтобы дети увидели, что это такое. Нет. У нас учебный год начинается 1 сентября. Мы уже провели все необходимые мероприятия, совещания. Мы запустили процессы в областях. Главы ОГА контролируют", – отметил он.

Как рассказала OBOZREVATEL киевлянка Елена, родительские комитеты столичных школ уже разослали новые условия и правила обучения в условиях адаптивного карантина: "С классов уберут все ковры, диваны. Вход в школу из нескольких сторон, чтобы избежать массовости, и только в масках. Их можно снять уже в классе. Возможно, уроки для средней и старшей школы будут начинаться с 9:15, для младшей – с 8:30. Пока тепло – некоторые занятия планируют проводить на свежем воздухе. Столовая будет работать, за столиком не более 4 учеников. Просят не пускать детей в школу, если дома кто-то болеет даже минимальным ОРВИ", – рассказала она.

"Школа получила достаточное количество дезинфекторов, но не получила дозаторов. Их на всю школу только 5 штук. Просят, чтобы остальные докупили родители. Также просят, чтобы каждый класс сам себе купил термометр для температурного скринига, цена около 2 тыс. грн. Кроме этого родители еще должны докупить различные медицинские одноразовые принадлежности для возможного обнаруженного больного ученика. У меня вот вопрос – а Минобразования не знает, что у нас эпидемия? Неужели нельзя нормально обеспечить школу всеми нужными средствами и мерами?" – добавила Елена.

Минобразования издало рекомендации

Согласно рекомендациям Министерства образования, с 1 сентября в школах необходимо соблюдать следующие правила:

социальное дистанцирование и правила гигиены;

педагогам стоит общаться с родителями преимущественно дистанционно;

ученикам с заболеваниями дыхательной и иммунной систем рекомендуется учиться дистанционно или на экстернате;

до старта учебного года основателям заведений рекомендовано обеспечить школы дезинфицирующими и моющими средствами, средствами индивидуальной защиты;

директора учреждений должны оборудовать в школах места для обработки рук и сбора использованных масок и перчаток, а также создать условия для социального дистанцирования и избежания скоплений;

открыть несколько входов в здание и увеличить расстояние между партами;

использовать разметку на полу для организованного движения коридорам;

выделить зоны перемещения для разных возрастных категорий учащихся;

использовать большие помещения – в частности актовые залы, рекреации, коридоры, адаптированные для нужд обучения;

при благоприятных погодных условиях проводить занятия на открытом воздухе;

установить гибкий график начала занятий для различных категорий учащихся;

ввести гибкую структуру учебного года – предусмотреть возможность изменять сроки каникул, начала и завершения семестров с учетом эпидемиологической ситуации;

Вузы сами решают, как и когда начинать учебный год

В пресс-службе МОН OBOZREVATEL объяснили, что согласно закону о высшем образовании, вузы в Украине самостоятельно определяют формы обучения и организации образовательного процесса.

"В Украине фактически 1,2 млн студентов, и важно, чтобы учебный процесс для них проходил в безопасных условиях. Решение о том, будут ли студенты учиться дистанционно, будут ли ходить в университет, надо принимать с учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе", – отмечал Шмыгаль.

В то же время Минобразования рекомендует вузам планировать начало учебного года с учетом карантинных ограничений по следующему расписанию:

для студентов 1 курса (ОС бакалавр), которые в этом году поступают на обучение в учреждения высшего образования, – в период с 1 по 15 сентября 2020 года;

для студентов старших курсов, начиная со второго, –с 1 сентября 2020 года;

для студентов ОС магистр первого года обучения – в период с 11 по 15 сентября 2020 года.

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