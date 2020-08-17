Навчальний рік 2020: що чекає на українських школярів і студентів під час карантину

В Україні фактично 1,2 млн студентів, і важливо, щоб навчальний процес для них проходив у безпечних умовах, наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Навчальний рік в Україні в умовах адаптивного карантину почнеться і триватиме за новими правилами та рекомендаціями

У регіонах "зеленої", "жовтої" та "помаранчевої" зон навчальний рік у школах і закладах вищої освіти розпочнеться з 2 вересня. Винятки – "червоні" зони, де фіксують найбільш високе розповсюдження коронавірусу. В таких регіонах навчальний процес триватиме дистанційно доти, поки не зменшиться кількість інфікованих. У середньому це може тривати до 2 тижнів.

Як школярі та студенти навчатимуться в умовах епідемії – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Діти йдуть до школи, це остаточно

Попри всі побоювання щодо продовження дистанційного навчання через епідемію коронавірусу, нормальний навчальний рік в Україні буде. Винятки – регіони, які потрапили до "червоної" зони. Там діятиме двотижневий карантин, упродовж якого діти навчатимуться віддалено. Як тільки регіон перейде до легшої зони – навчальний процес відновиться в нормальному режимі.

Цю інформацію кількома тижнями раніше підтвердив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль: "В Україні буде нормальний навчальний рік. Це важливо. Люди переживають, є якісь спекуляції, маніпуляції, що всі будуть вчитися вдома, що не буде соціалізації дітей. Є безліч прохань: пустіть хоч у перший клас хоч на один день дітей, щоб діти побачили, що це таке. Ні. У нас навчальний рік починається 1 вересня. Ми вже провели всі необхідні заходи, наради. Ми запустили процеси в областях. Голови ОДА контролюють", – зазначив він.

Як розповіла OBOZREVATEL киянка Олена, батьківські комітети столичних шкіл уже розіслали нові умови та правила навчання в умовах адаптивного карантину: "Із класів приберуть всі килими, дивани. Вхід до школи з кількох боків, щоб уникнути масовості, і тільки в масках. Їх можна зняти вже в класі. Можливо, уроки для середньої і старшої школи починатимуться з 9:15, для молодшої – з 8:30. Поки тепло, деякі заняття проводитимуть на свіжому повітрі. Їдальня працюватиме, за столиком не більше ніж 4 учні. Просять не пускати дітей до школи, якщо вдома хтось хворіє на мінімальне ГРВІ. Школа отримала достатню кількість дезінфекторів, але не отримала дозаторів. Їх на всю школу лише 5 штук", – розповіла вона.

"Просять, щоб решту докупили батьки. Також просять, щоб кожен клас сам собі купив термометр для температурного скринінгу, ціна приблизно 2 тис. грн. Окрім цього, батьки ще мають докупити різні медичні одноразові приладдя для можливого виявленого хворого учня. У мене от питання – а Міносвіти не знає, що в нас епідемія? Невже не можна нормально забезпечити школу всіма потрібними засобами й заходами?"– додала Олена.

Міносвіти видало рекомендації

Згідно з рекомендаціями Міністерства освіти, з 1 вересня у школах необхідно дотримуватись таких правил:

соціальне дистанціювання і правила гігієни;

педагогам варто спілкуватись із батьками переважно дистанційно;

учням із захворюваннями дихальної та імунної систем рекомендовано вчитись дистанційно або на екстернаті;

до старту навчального року засновникам закладів рекомендовано забезпечити школи дезінфекційними та мийними засобами, засобами індивідуального захисту;

директори закладів мають обладнати у школах місця для оброблення рук та збирання використаних масок і рукавичок, а також створити умови для соціального дистанціювання та уникнення скупчень;

відкрити декілька входів до будівлі та збільшити відстань між партами;

використовувати розмітку на підлозі для організованого руху коридорами;

виокремити зони переміщення для різних вікових категорій учнів;

використовувати великі приміщення – зокрема актові зали, рекреації, коридори, адаптовані для потреб навчання;

за сприятливих погодних умов проводити заняття на відкритому повітрі;

встановити гнучкий графік початку занять для різних категорій учнів;

запровадити гнучку структуру навчального року – передбачити можливість змінювати терміни канікул, початку й завершення семестрів із урахуванням епідеміологічної ситуації;

ЗВО самі вирішують, як і коли починати навчальний рік

У пресслужбі МОН OBOZREVATEL пояснили, що відповідно до закону про вищу освіту, ЗВО в Україні самостійно визначають форми навчання та організації освітнього процесу.

"В Україні фактично 1,2 млн студентів, і важливо, щоб навчальний процес для них проходив у безпечних умовах. Рішення про те, чи будуть студенти вчитися дистанційно, чи будуть ходити в університет, треба ухвалювати з огляду на епідеміологічну ситуацію в кожному конкретному регіоні", – зазначав Шмигаль.

Водночас Міносвіти рекомендує вишам планувати початок навчального року з урахуванням карантинних обмежень за таким розкладом:

для студентів 1 курсу (ОС бакалавр), які цього року вступають на навчання до закладів вищої освіти, – у період з 1 до 15 вересня 2020 року;

для студентів старших курсів, починаючи з другого, – з 1 вересня 2020 року;

для студентів ОС магістр першого року навчання – у період з 11 до 15 вересня 2020 року.

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