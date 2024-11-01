Какими будут академические лицеи в Украине с 1 сентября 2025 года: из восьми тысяч останутся всего две

Министерство образования и науки Украины начало реформу, направленную на сокращение количества академических лицеев – из восьми тысяч должны остаться всего две. Ведомство решило оставить только те, которые имеют качественное оборудование и квалифицированных педагогов.

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Сеть академических лицеев должна обновиться до 1 сентября 2025 года. Раньше громады имели другой дедлайн – 1 сентября 2024 года, и статус академического лицея получило примерно восемь тысяч учреждений среднего образования. Однако не все из них соответствуют нормам, пишет НУШ.

Теперь министерство нацелено сократить это количество. Если реформа НУШ зайдет в старшую школу (в 2027 году ученики будут идти в 10-й класс) должно остаться две тысячи академических лицеев, где будут учиться только 10-12 классы.

Согласно приказу МОН "Концептуальные принципы реформирования профильного среднего образования (академические лицеи)", с 1 сентября 2025 года академический лицей – это заведение, которое:

– отделено от начальной и базовой школы;

– имеет на каждой параллели не менее четырех классов (100 учеников);

– предлагает на выбор не менее трех профилей в пределах одного, двух или трех кластеров (языково-литературного, социально-гуманитарного или STEAM).

Как отмечается в материале, не все учебные заведения, получившие статус лицея, к этому готовы. Некоторые получили его, чтобы сохранить кадры или избежать конфликта с родителями и учителями, а некоторые получили статус без тщательного анализа, есть ли у учреждения необходимая материальная база (углубленно химию или физику дети должны изучать в хорошо оснащенных лабораториях) и квалифицированные учителя.

Более трех тысяч школ "переименовались" в лицеи без подготовки. Например, школа в небольшом поселке на Сумщине менее чем с сотней учеников уже называет себя лицеем, хотя условия там далеки от стандартов, выдвигаемых новой реформой.

До 1 сентября в Украине должна была сформироваться сеть учебных заведений – громады должны были определить, какие школы будут обучать только начальные классы, какие будут гимназиями для 5-9 классов, а какие лицеями для 10-12 классов.

Еще был вариант стать лицеем и оставить в своей структуре начальное и среднее звено. Такая лазейка появилась в 2021 году, когда в закон о формировании сети лицеев были внесены изменения, позволяющие создавать лицей, в котором будут учащиеся с 1 до 12 класса, а в 10-12 классах разрешалось иметь не менее двух классов на параллели с тремя профилями обучения. Многие заведения избрали этот вариант, хотя первоначальная идея реформы НУШ предполагала, что старшая школа должна быть обособленной.

"Если бы в свое время не вносились изменения в законодательство об определении лицеев, то уже сейчас мы имели бы правильно сформированную сеть. А сейчас получили восемь тысяч лицеев, часть из которых не будет отвечать новым требованиям, которые вскоре будут закреплены на законодательном уровне", – сказано в материале.

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