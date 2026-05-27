Какое число пропустили? Интересная олимпийская головоломка

Олимпийская головоломка с числами проверяет умение быстро замечать скрытую закономерность. На картинке нужно рассмотреть каждое олимпийское кольцо и определить, как связаны между собой записанные там числа. Смотрите изображение ниже.

Задание кажется простым только на первый взгляд, ведь пропущенное число спрятано не случайно. Эта головоломка может сбить с толку даже тех, кто хорошо считает.

В чем суть головоломки

На картинке показаны олимпийские кольца, внутри которых размещены разные числа. Одного числа не хватает, и именно его нужно найти.

Подвох в том, что числа не стоят хаотично. Они связаны между собой определенным математическим правилом. Если его заметить, ответ станет очевидным.

Иногда правильная логика становится заметной только после того, как изменить направление мышления и посмотреть на кольца не как на отдельные элементы, а как на единую схему.

Почему такие головоломки полезны

Числовые загадки и оптические головоломки хорошо тренируют мозг. Они развивают концентрацию, внимательность, логическое мышление и способность быстро анализировать информацию.

Также подобные задания помогают тренировать память и гибкость мышления. Когда человек ищет скрытую закономерность, мозг активно перебирает различные варианты и учится находить нестандартные решения.

Ответ

13 + 17 = 30

12 + 7 + 11 = 30

25 + 5 = 30

Следовательно, в нижнем зеленом кольце тоже должно получиться 30:

11 + 5 + ? = 30

16 + ? = 30

? = 14

Ответ: пропущенное число – 14. Все группы чисел в кольцах должны давать сумму 30. В зеленом кольце уже есть числа 11 и 5, вместе это 16. Чтобы получить 30, нужно добавить еще 14.

