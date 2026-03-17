Какое число следующее? Непростая головоломка со спичками

Головоломки со спичками являются отличным тренажером для мозга, ведь они заставляют отказаться от стандартных подходов в пользу нестандартного мышления. Сегодняшняя цифровая последовательность стала настоящим вызовом для пользователей, которые пытались разгадать скрытый алгоритм в ряду чисел. Смотрите изображение ниже.

Видео дня

Задача заключается в определении следующего элемента в цепочке цифр, выложенных с помощью спичек: 8, 9, 5, 3, 7.

На первый взгляд, числа кажутся разрозненными, однако секрет кроется не в их номинальном значении, а в физической структуре построения каждой цифры.

Ответ на головоломку

Ключ к разгадке – подсчет количества суставов (точек соединения спичек) в каждом символе. Авторы задания объясняют, что на каждом следующем шаге количество таких соединений уменьшается ровно на единицу:

Цифра 8 имеет 6 соединений;

Цифра 9 – 5 соединений;

Цифра 5 – 4 соединения;

Цифра 3 – 3 соединения;

Цифра 7 – 2 соединения.

Согласно этой закономерности, следующим должно быть число, которое содержит только один "сустав". Таким числом в данной системе является единица. Итак, финальная последовательность выглядит так: 8, 9, 5, 3, 7, 1.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.