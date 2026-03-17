Какое число следующее? Непростая головоломка со спичками

Елена Былим
Моя Школа
Какое число следующее? Непростая головоломка со спичками

Головоломки со спичками являются отличным тренажером для мозга, ведь они заставляют отказаться от стандартных подходов в пользу нестандартного мышления. Сегодняшняя цифровая последовательность стала настоящим вызовом для пользователей, которые пытались разгадать скрытый алгоритм в ряду чисел. Смотрите изображение ниже.

Задача заключается в определении следующего элемента в цепочке цифр, выложенных с помощью спичек: 8, 9, 5, 3, 7.

На первый взгляд, числа кажутся разрозненными, однако секрет кроется не в их номинальном значении, а в физической структуре построения каждой цифры.

Ответ на головоломку

Ключ к разгадке – подсчет количества суставов (точек соединения спичек) в каждом символе. Авторы задания объясняют, что на каждом следующем шаге количество таких соединений уменьшается ровно на единицу:

  • Цифра 8 имеет 6 соединений;
  • Цифра 9 – 5 соединений;
  • Цифра 5 – 4 соединения;
  • Цифра 3 – 3 соединения;
  • Цифра 7 – 2 соединения.
Согласно этой закономерности, следующим должно быть число, которое содержит только один "сустав". Таким числом в данной системе является единица. Итак, финальная последовательность выглядит так: 8, 9, 5, 3, 7, 1.

