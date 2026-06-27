Какое дерево называют 'морвой': значение забытого слова

В украинском языке есть много слов, которые когда-то были привычными, а сегодня звучат редко или воспринимаются как региональные. Одно из них – "морва". Так в разных уголках Украины называли шелковицу.

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Сегодня большинство украинцев использует название "шовковица", однако слово "морва" тоже является правильным. Оно сохранилось в словарях, фольклоре, художественной литературе и народной речи, особенно в западных регионах Украины. Такие названия важны, потому что напоминают о богатстве украинского языка и показывают, как по-разному в разных местностях могли называть одно и то же растение. OBOZ.UA рассказывает, откуда возникло это слово.

Что означает слово "морва"

Морва — это одно из украинских названий шелковицы. Так могут называть и само дерево, и его ягоды. Плоды морвы бывают разного цвета: белые, розовые, красные, темно-фиолетовые или почти черные.

В современном украинском языке чаще употребляется название "шовковица". Оно более привычно для литературной речи. Зато "морва" воспринимается как более древнее или региональное название, хотя оно вполне понятно и имеет право на употребление.

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Чаще всего это слово можно услышать на западе Украины – в частности, в Галичине, Буковине и Закарпатье. В то же время оно не ограничивается только устной речью отдельных местностей: "морва" встречается в словарях, фольклоре и художественной литературе.

Откуда взялось это название

Название "морва" имеет древнее происхождение и связано с общеславянской языковой традицией. Подобные слова существуют и в других славянских языках, что указывает на более глубокие исторические корни этого названия.

Наряду с ней в украинском языке закрепилось и название "шовковица". Оно связано с практическим использованием дерева: листьями шелковицы питаются шелкопряды, из коконов которых получают натуральный шелк. Именно эта особенность и дала растению его наиболее распространенное сегодня название.

Чем известна шелковица

Шелковицу ценят прежде всего за ее сладкие сочные плоды. Их едят свежими, добавляют в выпечку, варят из них компоты, соки, джемы, варенье и другие домашние заготовки.

Ягоды шелковицы содержат природные сахара, органические кислоты, витамины и другие полезные вещества. Они очень нежные, поэтому быстро мнутся и плохо хранятся. Из-за этого чаще всего их едят сразу после сбора или прямо с дерева.

Само дерево неприхотливо, хорошо переносит жару и засуху. Поэтому шелковицу часто можно увидеть в южных и центральных областях Украины, хотя при благоприятных условиях она растет почти по всей стране.

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