Какое море не имеет берегов? Этот вопрос может встретиться на НМТ 2026 по географии

География в этом году стала вторым по популярности предметом по выбору на Национальном мультипредметном тесте (НМТ). Между тем, среди вопросов на экзамене могут попадаться и довольно каверзные, например вопрос, какое море не имеет берегов?

На это обратила внимание репетитор по предмету, которая ведет TikTok под ником @victoria_znohub_geo. Она опубликовала задание теста о море без берегов с такими вариантами: Черное, Саргассово, Мертвое, Красное. Черное Виктория сразу отмела, ведь оно внутреннее, Мертвое также, потому что на самом деле это озеро. Но какое из двух оставшихся является правильным ответом? Сразу подскажем – речь идет о Саргассовом море. И вот ключевые факты о нем.

Чем оно уникально

Саргассово море – единственное в мире море без берегов. Оно расположено в Атлантическом океане и ограничено не сушей, а океаническими течениями (Гольфстрим, Северо-Атлантическое, Канарское и Северное пассатное). Его поверхность покрывают плавучие водоросли саргасум, из-за которых вода кажется "застывшей". Именно эта масса водорослей создает ощущение замкнутого пространства среди открытого океана.

История открытия

Европейцы узнали о Саргассовом море во время первого путешествия Христофора Колумба в 1492 году. Мореплаватели были поражены большим количеством водорослей и боялись, что корабли могут застрять среди них. Из-за спокойных вод и слабых ветров это место даже считали опасным для навигации, хотя впоследствии эти страхи не подтвердились.

Климат, флора и фауна

Климат здесь субтропический: теплая вода (18-20 градусов зимой и 28-30 – летом), слабые ветры и минимальные штормы характерны для этого участка Атлантического океана. Главная особенность флоры Саргассова моря – бурые водоросли саргасум. Они не прикрепляются ко дну, а свободно плавают в воде. Эти растения создают уникальные "плавучие леса", где обитают рыбы, крабы, черепахи и другие организмы. Именно здесь размножаются европейские и американские угри, совершая тысячекилометровые миграции.

Экологическое значение

Саргассово море играет важную роль в поддержании биоразнообразия Атлантики. Оно является местом размножения и убежищем для многих видов, а также влияет на глобальные океанические процессы. В то же время из-за замкнутости течений здесь накапливается мусор, что создает экологические угрозы. Поэтому сегодня море рассматривают как важный объект для международной охраны природы. В 2014 году даже была создана Комиссия Саргассова моря, которая разрабатывает методы охраны этого удивительного места.

