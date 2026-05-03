Какое ударение правильное – 'жалюзІ' чи 'жАлюзі'?

Этот тип солнцезащитной системы для окон чрезвычайно удобен для помещений, где мало места или существует повышенный риск загрязнения. Таких как кухня. Но как вы произносите его на украинском языке – жАлюзі или жалюзІ?

У вас больше не возникнет этого вопроса, когда вы узнаете историю (хотя, может, и легенду) о происхождении данного существительного. OBOZ.UA рассказывает ее для вас.

Итак, в украинский это слово пришло из французского и образовалось от существительного jalousie, что означает "ревность" или "зависть". По легенде, оконные занавеси, составленные из планок, закрепленных на поворотном механизме, устанавливали в своих спальнях куртизанки. Они якобы умышленно оставляли их приоткрытыми, чтобы люди с улицы могли подглядывать, что происходит в этих покоях. А процесс такого подглядывания, конечно, вызывал у тех, кто находился снаружи, зависть или чувство ревности. Так за занавесями название и закрепилось.

А как насчет ударения? Здесь все просто: раз слово пришло из французского языка, то и ударение в нем ставим по-французски – на последний слог. Правильно говорить "жалюзІ". Запомнить это ударение можно с помощью мнемонического стишка "жалюзі на нозі".

