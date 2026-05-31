Какое ударение в слове 'черговий': его часто путают

Тема ударений в украинском языке является одной из самых сложных и неоднозначных – ошибки в ударениях делают даже те, кто с детства разговаривает по-украински. Хорошей иллюстрацией этого является слово "черговий". Куда вы поставите в нем ударение?

Разобраться со всеми нюансами решили авторы Telegram-канала "Correctarium – Українська мова". Оказывается, даже на профильных форумах с ударением в этом слове можно найти немало ложной информации.

"Слово "черговий", когда это чистое прилагательное, акцентировать надо на третьем слоге (Чергови́й лікар щойно заступив на зміну), а когда это субстантивированное существительное – то на втором (Хто сьогодні черго́вий?). На такие утверждения можно наткнуться в интернете, на различных форумах, где обсуждают околоязыковые вопросы", – указали авторы канала.

Другое наблюдение: в практическом ежедневном употреблении можно услышать, как ударение в слове "черговий" ставится на втором слоге. Причем в любом его значении.

"Однако ни один авторитетный словарь или справочник такой акцентуации не подтверждает, и единственным нормативным ударением в украинском языке является ударение на третьем слоге – чергови́й", – пишут авторы канала.

В качестве примера они приводят фрагмент стихотворения Натальи Забилы, где это ударение употреблено правильно:

— Я сьогодні чергова́! —

Хвалиться Маринка. —

В мене, бачите, нова

Біла фартушинка!

Обратите внимание, что и прилагательное "нова" здесь тоже употребляется с правильным ударением. В нем оно независимо от рода ставится на второй слог.

