ЩавЕль или щАвель? Как правильно говорить на украинском языке

Весной на огородах и рынках появляется много зелени, без которой трудно представить сезонные супы, салаты и домашний зеленый борщ. Одним из самых популярных растений в этот период остается щавель – кисловатая зелень, которую добавляют в блюда ради свежего вкуса и пользы.

Однако вместе с кулинарными спорами часто возникает и языковой вопрос: как правильно произносить это название на украинском. В быту можно услышать разные варианты ударения, из-за чего слово нередко вызывает сомнения. OBOZ.UA рассказывает, как правильно ставить ударение в этом слове.

В слове щавель ударение в украинском языке падает на второй слог – щаве́ль. Именно этот вариант является литературным и нормативным, поэтому правильно говорить: зелений борщ зі щавлем, листя щавлю́, додати щаве́ль до супу.

Ошибочное ударение щАвель часто можно услышать в быту, но оно не соответствует украинской орфоэпической норме.

Варианты квасок и квасець также могут употребляться, но они имеют народный или диалектный оттенок. Так растение называли из-за его характерного кислого вкуса. То есть эти слова не являются ошибочными, однако в литературной речи, медиа, кулинарных материалах и научных текстах основным названием остается щавель.

Это растение ценится не только за вкус. Листья щавеля содержат витамины А, С, Е, К, органические кислоты, в частности щавелевую, а также минералы – железо, калий и марганец. Именно поэтому весной его часто добавляют в рацион как первую сезонную зелень.

В кулинарии щавель используют для зеленого борща, супов, салатов, пирогов и соусов. Его также заготавливают на зиму – замораживают, консервируют или засаливают. Благодаря кислому вкусу он добавляет блюдам свежести и легкой пикантности.

Щавель также используют в фитотерапии и народной медицине. В косметологии экстракты растения могут входить в состав средств для очищения кожи.

В то же время щавель не всем стоит есть в большом количестве. Из-за содержания щавелевой кислоты его с осторожностью советуют употреблять людям со склонностью к мочекаменной болезни, а также тем, кто имеет гастрит или язву. Для здоровых людей умеренное количество щавеля в рационе может быть вкусной частью сезонного меню.

