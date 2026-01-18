Какое ударение в слове 'кидати': его путают постоянно

Чистота речи начинается с правильного произношения слов, которые мы используем ежедневно. Ударение в глаголах часто становится камнем преткновения даже для опытных говорящих.

Одно из таких слов, в котором постоянно допускаются ошибки – глагол "кидати". Важно помнить, что неправильная акцентуация может исказить восприятие вашей речи.

Автор популярного просветительского проекта "Правильно українською" Ольга Багний обратила внимание на то, что многие ошибочно переносят ударение на второй слог. Однако украинский язык имеет четкую норму относительно этого слова. Как объясняет эксперт, ударение в слове "кИдати" неизменно падает на первый слог.

Это правило сохраняется для всех грамматических форм глагола. Мы должны говорить:

Я кИдаю (не кидАю);

Вони кИдають (не кидАють);

Ми кИдали (не кидАли).

"Только так, запомните, правильно на украинском", – отмечает Ольга Багний.

Где ударение в слове "кидати"

Слово "кидати" чрезвычайно богато на смысловые оттенки. Кроме прямого значения – заставлять что-то падать, махнув рукой – оно используется во многих контекстах:

Промені та погляди: спрямовувати світло, тінь або швидко дивитися кудись ("кидати погляд").

Дії з текстом: швидко або недбало висловлювати репліку.

Зміни у житті: припиняти якусь діяльність або залишати когось (покидати).

Стихійні явища: коли йдеться про хитання чи гойдання (наприклад, човен кидає на хвилях).

Юридичні аспекти: ув'язнювати або саджати до в’язниці.

Независимо от того, чи "кидаєте м'яч", "кидаєте курити", или "кидаєте погляд на нову книгу" – ударение всегда остается на букве "И".

