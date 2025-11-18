Какое ударение в слове 'листопад': забывают очень часто

В украинском языке многие слова вызывают сомнения относительно правильного ударения, и это часто касается и названий месяцев. Соблюдение фонетических норм является частью грамотности и культуры речи. Правильное ударение не только обеспечивает фонетическую корректность, но и помогает избежать путаницы с похожими по звучанию словами.

Видео дня

Особенно важно знать нормы для слов, которые имеют омонимы или меняют значение в зависимости от окончания.

Telegram-канал "Correctarium — Украинский язык" предоставил разъяснения относительно популярной ошибки в слове "листопад".

Ударение в слове "листопад"

Главное правило, которое следует запомнить: в современном украинском языке слово "листопад" имеет только одно нормативное ударение — на третьем слоге.

Хотя в разговорной речи часто можно услышать ударение на втором слоге (ли́стопад), такое произношение следует считать ненормативным. Правильное ударение падает на последний слог — листопАд. Эта норма является постоянной и распространяется на все падежи как единственного, так и множественного числа.

Такое же правило ударения применяется и к родственным сложным словам, например "снігопа́д" или "зорепа́д", где ударение также фиксируется на третьем слоге.

Склонение слова "листопад"

Особенностью слова "листопад" является его склонение в родительном падеже, где окончание зависит от значения существительного.

Если "листопад" употребляется как название календарного месяца, он имеет окончание "а". Например: выставка открылась в начале ноября (месяца). Если "листопад" используется для обозначения явления (время опадания листьев), он имеет окончание "у". Например: снимки, сделанные во время раннего листопада (опадение листьев).

"Листопадный" или "листопадный"

Для правильного образования производных прилагательных следует различать их значение:

Листопадовий: касается именно календарного месяца (период с 1 по 30 ноября). Например: листопадовий дощ, листопадовий чин, листопадова пора.

касается именно календарного месяца (период с 1 по 30 ноября). Например: листопадовий дощ, листопадовий чин, листопадова пора. Листопадний: относится к процессу опадания листьев независимо от месяца на календаре. Например: листопадні рослини, листопадні ліси, листопадна пора.

OBOZ.UA напоминает, что в украинском языке есть слова с двойным ударением.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.