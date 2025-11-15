Вы употребляете их почти каждый день: 8 украинских слов, которые имеют двойное ударение

Учительница украинского языка из города Днепр Светлана Чернышева назвала 8 слов, которые имеют двойное ударение. Поэтому, как бы вы не сказали – это не будет ошибкой.

Видео дня

Видео с перечнем педагог опубликовала на своей странице в социальной сети TikTok. По ее словам, украинцы употребляют эти слова довольно часто.

Слова с двойным ударением

пОмИлка

тАкОж

зАвждИ

алфаАвІт

веснЯнИй

мАбУть

хАОс

вишИвАнка

Напомним, ранее OBOZ.UA писал о 10 самых популярных ударений на НМТ по украинскому языку. Ведь среди заданий на тестировании достаточно распространенным является то, где надо поставить правильное ударение или же выбрать вариант, где оно стоит неправильно.

Также OBOZ.UA писал о том, что урок украинского языка, где учительница начальных классов объясняла тему ударения, покорил сеть.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!